Kurz nach DFL-Hammer: Fans spitzen bei dieser Watzke-Ansage die Ohren

Es hatte sich bereits angedeutet, seit Mittwoch (03. September) ist es auch offiziell: Hans-Joachim Watzke ist von der Generalversammlung der DFL erneut zum Sprecher und Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt worden. Da es gar kein Gegenbewerber gegeben hatte, war dieser Schritt nur noch eine Formalie.

Gleich nach seiner Wiederwahl hat sich der alte und neue DFL-Boss zu pikanten Themen rund um den deutschen Fußball und der Bundesliga geäußert. Dabei machte er eine dicke Ansage, die vielen deutschen Fußballfans gefallen dürfte.

DFL-Boss schließ pikantes Szenario aus

In anderen Sportarten, in andere Ligen, in anderen Ländern ist es längst in den Wettbewerbsalltag integriert worden: Spiele im Ausland auszutragen, um das Marketing voranzutreiben und die Auslandsvermarktung nach oben zu schrauben. So ist es auch in der spanischen La Liga oder der italienischen Serie A gegeben, dass einzelne Spieler nicht in Italien stattfinden. Beispielsweise die Pokalfinals.

Deutsche Fußballfans haben darauf überhaupt kein Bock – zumindest der Großteil nicht. Die Fankultur steht in Deutschland über allem. Ein Spiel in Ausland würde also zu einem großen Aufschrei führen. Doch Watzke nahm den Fans alle Zweifel, Bedenken und Ängste.

++ Watzke-Hammer perfekt! Entscheidung um BVB-Boss gefallen ++

„Das ist im Prinzip ganz einfach: Solange ich bei der Liga (DFL; Anm.d.Red.) in der Verantwortung stehe, wird es kein Spiel im Ausland geben, was Pflichtspiele angeht. Punkt“, so der Geschäftsführer von Borussia Dortmund.

Fans feiern Watzke-Aussagen

Bei den Fans kommt diese Aussage enorm gut an. Dazu legt Watzke noch einen nach. Mit Blick auf die umstrittene 50+1-Regel sagt er: „Wir sollten alles, alles dafür tun, dass 50+1 erhalten bleibt.“

Weitere News:

„50+1 garantiert uns, dass die ganze Gesellschaft weiter Teilhabe am Fußball hat, und das ist für mich das Elementare unseres Volkssports“, so der DFL-Boss weiter. Auch damit trifft er bei den Fans ins Schwarze und erarbeitete sich ein wenig Kredit.