Julian Nagelsmann steht vor schwerer Entscheidung – Baustelle bereitet Kopfschmerzen

Am 4. September ist es schon wieder so weit: Das DFB-Team unter Coach Julian Nagelsmann wird sich erneut zusammenfinden, um zunächst gegen die Slowakei und dann gegen Nordirland in der WM-Qualifikation anzutreten.

Während die Termine feststehen, fehlt der Kader bislang noch – dieser wird in den nächsten Tagen vom DFB-Coach bekanntgegeben werden. Julian Nagelsmann steht dabei vor großen Herausforderungen.

DFB-Team mit Problemen

Die Probleme beginnen bei den zahlreichen Verletzungssorgen. Mit Marc-Andre ter Stegen wird der Stammtorhüter der DFB-Elf fehlen. Ebenso fällt Kai Havertz verletzt aus, auf den Nagelsmann immer wieder setzt. Zudem stehen Jamal Musiala und Nico Schlotterbeck aufgrund schwerer Verletzungen nicht zur Verfügung.

Zusätzlich hat Nagelsmann eine Baustelle geschaffen, die für Diskussionen sorgt. Das Mittelfeld gilt eigentlich als eine der wenigen Positionen, die im DFB-Team hervorragend besetzt sind. Dennoch hat der Bundestrainer eine entscheidende Änderung vorgenommen: Joshua Kimmich wird auf die „Sechs“ zurückkehren.

Spannende Optionen für Nagelsmann

In der Vergangenheit wurde Kimmich immer wieder als Rechtsverteidiger eingesetzt, um Deutschlands Problem auf dieser Position zu lösen. Nun will Nagelsmann ihn zurück im zentralen Mittelfeld sehen, was erneut eine Baustelle auf der rechten Verteidigerposition eröffnet. Zudem fällt mit Benjamin Henrichs eine Option für diese Position verletzungsbedingt aus. Somit steht die Frage im Raum: Wer wird diese Rolle übernehmen?

Eintracht Frankfurt könnte mit zwei vielversprechenden Youngstern helfen. Nathaniel Brown und Nnamdi Collins haben bei ihrem Verein und in den U-Nationalmannschaften auf sich aufmerksam gemacht. Beide gelten als spannende Optionen für Nagelsmann und könnten im DFB-Team ihre Chance erhalten. Wen der Bundestrainer letztlich nominieren wird, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch, dass Nagelsmann einige knifflige Entscheidungen treffen muss. Spannende Optionen stehen ihm aber durchaus zur Verfügung.