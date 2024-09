DFB-Team: Hammer-Comeback? Völler will Superstar zurückholen

Wie bei vielen Fußballvereinen muss auch das DFB-Team seit diesem Sommer mehrere Änderungen durchmachen. So haben Spieler wie Toni Kroos entweder ihre Karriere beendet oder wie Thomas Müller, Manuel Neuer oder Ilkay Gündogan verkündet, nicht mehr für die Nationalmannschaft aufzulaufen.

Für einen Profi könnte es aber zu einer Rückkehr kommen. Sportdirektor Rudi Völler sprach nämlich über Müller, der nach seiner aktiven Karriere eine Rolle beim DFB übernehmen könnte.

DFB-Team: Hammer-Comeback?

Nach der Heim-EM 2024 verabschiedet sich Thomas Müller aus der deutschen Nationalmannschaft. “Nach 131 Länderspielen und 45 Toren sage ich dem Bundesadler heute Servus”, erklärte der Ex-DFB-Star damals in einer Videobotschaft. Beim FC Bayern München wird er aber noch weitermachen. Dort hat der 34-Jährige einen Vertrag bis zum Saisonende.

Was passiert danach? Hängt Müller die Fußballschuhe tatsächlich an den Nagel? Das ist noch unklar. Genauso, wie es nach einem Karriereende aussehen wird. Sollte es so weit kommen, könnte der FCB-Profi danach eine Rolle im DFB übernehmen. Dafür will sich vor allem Rudi Völler starkmachen.

Müller kann er sich nämlich hervorragend in einer verantwortungsvollen Rolle vorstellen. „Ich versuche ja immer, Ex-Spieler vom Job eines Sportdirektors oder auch eines Trainers zu überzeugen“, sagte Völler mit der „Bild“ über Müllers Zukunft nach der aktiven Laufbahn.

„Hat den Intellekt und die Empathie“

Der DFB-Sportdirektor betont aber, dass solche Positionen viel Energie fordern und eine sehr persönliche Entscheidung sei. “Thomas hat den Intellekt und die Empathie, um so eine Aufgabe zu erfüllen”, so Völler und fügte anschließend hinzu: “Thomas kann ich mir überall, ob bei einem Verband oder im Verein, sehr gut in verantwortlicher Rolle vorstellen.“

Doch um Müller von einer Aufgabe beim DFB zu überzeugen, wird ganz und gar nicht einfach. Denn auch der FC Bayern hofft auf einen Verbleib des Rekordspielers. Die FCB-Bosse wollen nämlich die Zusammenarbeit mit Müller fortsetzen – unklar allerdings, in welcher Rolle das sein wird.