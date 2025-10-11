DFB-Star fällt gegen Nordirland aus: Jetzt reist er von der Nationalmannschaft ab

Jamie Leweling bleibt Pechvogel: Der Offensivmann des VfB Stuttgart muss den aktuellen DFB-Lehrgang vorzeitig beenden. Bereits beim 4:0 gegen Luxemburg fehlte er.

Seit Dienstag trainierte der 24-Jährige wegen Adduktorenproblemen individuell. Laut DFB-Meldung sei er zwar „auf dem Weg der Besserung“, dennoch entschied man sich für eine vorsichtige Herangehensweise.

DFB setzt auf Vorsicht statt Risiko

Um keine gesundheitlichen Risiken einzugehen, wurde beschlossen, Leweling auch im zweiten Spiel des Lehrgangs aus dem Kader zu streichen, berichtet der „Kicker“. Der gebürtige Nürnberger reist am Sonntag nicht mit dem Team nach Belfast. Stattdessen hat er das Quartier in Herzogenaurach bereits verlassen. Am Montag spielt der DFB in Nordirland – ohne den Flügelspieler.

Leweling, der vor knapp einem Jahr im DFB-Dress debütierte, bleibt damit vorerst bei drei Länderspielen. In seinem ersten Einsatz schoss er damals gegen die Niederlande das entscheidende Tor – ein perfekter Einstand. Zuletzt war er im März gegen Italien und im September gegen Nordirland Teil des Teams.

Glänzende Bundesliga-Form beeindruckt

Auch in der Bundesliga unterstreicht Leweling derzeit seine starke Form. Nach sechs Spieltagen kommt er auf drei Torvorlagen, was ihn zu einem Leistungsträger des VfB macht. Stuttgart steht mit zwölf Punkten aus sechs Spielen beeindruckend auf Platz 4 der Tabelle. So zeigt sich: Der DFB hat künftig große Pläne mit ihm.

Bundestrainer Julian Nagelsmann und sein Team bauen kaut dem „Kicker“ dennoch auf vorsichtige Genesung, um langfristig auf Leweling zählen zu können. Die nächste Gelegenheit im DFB-Trikot dürfte daher nicht mehr lange auf sich warten lassen.