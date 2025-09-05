Nach Peinlich-Pleite steht es fest: DFB-Team feiert bittere Premiere

Wer dachte, dass die beiden Spiele im Nations-League-Final-Four gegen Portugal (1:2) und gegen Frankreich (0:2) enttäuschend waren, der dürfte das erste WM-Qualifikationsspiel des DFB-Teams wohl lieber ganz schnell vergessen. Deutschland ist vorgeführt worden!

Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann verlor in der Slowakei mit 0:2 – über die gesamte Spielzeit zeigte das DFB-Team eine schlimme Vorstellung. Vor allem defensiv war das absolut gar nichts. Mit dieser Pleite feiert Deutschland eine Premiere, auf die alle wohl gerne verzichtet hätten.

DFB-Team blamiert sich in der Slowakei

Vorne zu harmlos und ideenlos, hinten anfällig und dilettantisch: Der Auftritt der deutschen Nationalmannschaft in der Slowakei war eine Vollkatastrophe. In einer Gruppe mit der Slowakei, Nordirland und Luxemburg galt und gilt das DFB-Team als großer Favorit. Doch diese Pleite zum Auftakt zeigt: Ein Selbstläufer wird die WM-Quali selbst in dieser vermeintlich leichten Gruppe nicht.

++ DFB-Blamage gegen die Slowakei hat Folgen – nach Abpfiff wird sie sichtbar ++

Das DFB-Team ließ alles missen, was es noch vor einem Jahr so stark gemacht hat: Spielwitz, Mentalität, Führungsstärke und vor allem Qualität. Von den guten Leistungen während der Heim-EM 2024 ist man derzeit weit entfernt – ebenso wie eine Quali für die WM in diesem Moment erscheint.

Bittere Premiere für Deutschland

Doch es kommt für Julian Nagelsmann und Co. noch bitterer: Denn es nicht nur der Fakt, dass sich die deutsche Nationalmannschaft bis auf die Knochen blamiert hat und vorgeführt worden ist. Erstmals in der Geschichte hat das DFB-Team ein Auswärtsspiel in der WM-Qualifikation verloren. In über 50 Auswärtsspielen in der Qualifikation für eine Weltmeisterschaft hatte Deutschland zuvor noch nie verloren.

Weitere News:

Die weiße Weste ist jetzt dahin. Und es mag nur ein kleinere, sehr bittere Randnotiz sein. Allerdings unterstreicht es, in welcher Lage sich das DFB-Team derzeit befindet. Nach dem Ausscheiden in der Heim-EM 2024 sprach Nagelsmann gleich vom WM-Titel – ein zum jetzigen Zeitpunkt ambitioniertes Ziel.