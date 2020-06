DFB-Pokal Halbfinale: Bayern München – Eintracht Frankfurt im Live Ticker: Neuauflage des Pokal-Krachers

Im DFB-Pokal Halbfinale lautet die Begegnung: Bayern München – Eintracht Frankfurt.

Der FC Bayern München empfängt die Frankfurter Eintracht in der Allianz Arena.

DFB-Pokal Halbfinale: Bayern München – Eintracht Frankfurt im Live Ticker

Gelingt dem FC Bayern die Revanche für das Finale 2018 oder kann Eintracht Frankfurt wieder einmal ins Endspiel einziehen?

Alle Infos zur Begegnung Bayern München – Eintracht Frankfurt findest du hier in unserem Live-Ticker!

Bayern München – Eintracht Frankfurt

Tore:

Voraussichtliche Aufstellungen:

Bayern München: Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Coman, T. Müller, Gnabry - Lewandowski

Eintracht Frankfurt: Trapp - Abraham, Hasebe, Hinteregger - Toure, Kohr, Rode, Chandler - Kamada, Gacinovic - Dost

Spieldaten:

Anstoß: Mittwoch, 20.45 Uhr

Ort: Allianz Arena, München

Schiedsrichter: ?

15.55 Uhr: Zur erneuten Teilnahme an der Europa League wird es über die Liga nicht mehr reichen, deswegen wird die Eintracht alles versuchen, um über den Pokal die Qualifikation für den internationalen Wettbewerb zu schaffen.

15.46 Uhr: Eintracht Frankfurt kämpfte in dieser Saison etwas überraschend noch gegen den Abstieg. Dank zwei Siege an den letzten beiden Spieltagen ist die Eintracht aber wieder auf Kurs.

14.14 Uhr: Doch die Bayern hoffen auf mehr! Das Double aus DFB-Pokal und Meisterschaft ist bei den Münchner eigentlich schon Pflicht. Auch in der Champions League sind die Bayern noch mit dabei und haben gute Chancen auf den Titel.

13.56 Uhr: In der Bundesliga befindet sich der FC Bayern mittlerweile in Topform. Nach der Corona-Pause sind die Münchner noch ungeschlagen. Die Meisterschaft ist mittlerweile schon fast entschieden. Die Schale dürfte der FCB bald wieder in die Höhe strecken.

11.01 Uhr: Der FC Bayern bekam es auf dem Weg ins Halbfinale mit zwei Bundesligisten zu tun. Dabei tat sich der Rekordmeister vergleichsweise schwer.

Bayerns Weg ins Halbfinale

1, Runde Energie Cottbus – FC Bayern 1:3

2. Runde VfL Bochum – FC Bayern 1:2

Achtelfinale FC Bayern – Hoffenheim 4:3

Viertelfinale FC Schalke – FC Bayern 0:1

10.25 Uhr: Auf dem Weg ins Halbfinale schaltete Frankfurt unter anderem den Vorjahresfinalisten RB Leipzig aus.

Eintrachts Weg ins Halbfinale

1. Runde Waldhof Mannheim – Frankfurt 3:5

2. Runde St. Pauli – Frankfurt 1:2

Achtelfinale Frankfurt – RB Leipzig 3:1

Viertelfinale Frankfurt – Werder Bremen 2:0

10.21 Uhr: 2018 besiegte Eintracht Frankfurt den Rekord-Pokalsieger und vermieste den Bayern das Double. In diesem Jahr wollen sich die Bayern endlich dafür revanchieren.

10.17 Uhr: Es trifft der Pokalsieger von 2019 auf den Pokalsieger von 2018. Der FC Bayern München empfängt Eintracht Frankfurt und hat noch eine Rechnung offen.

10.12 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker für das Pokal-Halbfinale zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt. Hier versorgen wir dich mit allen Infos rund um die Partie.