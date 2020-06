DFB-Pokal: Finale vor Zuschauern? DIESE Aussagen von Rudi Völler irritieren die Fans

Das Halbfinale im DFB-Pokal war schon ein trauriger Anblick. Bayer Leverkusen war zu Gast beim Viertligisten 1. FC Saarbrücken – doch keine Fans konnten vor Ort sein.

Aktuell sieht es so aus, dass das Finale im DFB-Pokal ebenfalls ohne Anhänger im Olympiastadion in Berlin stattfindet. Bayer-Boss Rudi Völler hat allerdings noch Hoffnung.

DFB-Pokal: Rudi Völler hofft auf Fans beim Finale

Bayer Leverkusen hat es zum ersten Mal seit 2009 wieder in das Finale des DFB-Pokals geschafft. Damals verlor Bayer gegen Werder Bremen mit 1:0, allerdings vor einem ausverkauften Olympiastadion.

Aufgrund der aktuellen Situation ist allerdings nicht zu erwarten, dass in Berlin die Fans der beiden Finalisten mit dabei sein können. Am 4. Juli steigt das Duell zwischen Bayer Leverkusen und dem Sieger aus dem Spiel Bayern München gegen Eintracht Frankfurt.

Leverkusen-Boss Rudi Völler macht den Fans nun aber Hoffnung, dass die Situation sich bis dahin noch ändern könnte. „Ich bin da ein bisschen Optimist und habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass wir da vielleicht ein paar Zuschauer dabei haben werden", sagte Völler nach dem Halbfinale in Völklingen.

„Vielleicht will man ja in dem großen Stadion ein kleines Zeichen setzen“, meinte der 60-Jährige. Die Entscheidung liege aber in der Politik.

So gut wird das Berliner Olympiastadion beim Finale mit Sicherheit nicht gefüllt sein. Foto: imago images / MIS

Teilöffnung der Stadien zur neuen Saison?

Aufgrund der sinkenden Infektionszahlen gibt es schon jetzt Gedankenspiele für eine mögliche Teilöffnung der Stadien für die kommende Saison. Möglicherweise wäre das Finale im DFB-Pokal ein erster Test für dieses Konzept.

Es könnte in etwa so aussehen: Im Stadion würde nur jeder dritte Platz belegt sein. Zwischen den einzelnen Fans müsste genügend Sicherheitsabstand gehalten werden. Wie das funktioniert könnte, macht aktuell Ungarn vor. Die ungarische Liga spielt vor Zuschauern.

Allerdings würde noch ein Problem hinzukommen: An wen vergibt man die Karten? Und wie läuft der Kartenvorverkauf in so einer kurzen Zeit? Wie gewährleistet man, dass die Fans alle Hygienemaßnahmen einhalten? Wie läuft der Einlass ab?

Bis es wirklich dazu kommt, sind noch einige Fragen zu klären. (fs)