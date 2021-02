DFB-Pokal Auslosung: Hammerlos für BVB ++ RWE hofft auf erneuten Coup!

Am Sonntagnachmittag wird das Viertelfinale des DFB-Pokal ausgelost. Los geht's um 18.30 Uhr.

Die Runde der letzten Acht steht. Der große Favorit FC Bayern München ist bereits raus, Borussia Dortmund hofft bei der DFB-Pokal Auslosung auf ein leichtes Los.

DFB-Pokal Auslosung im Live-Ticker

Welches Los zieht Borussia Dortmund? Wohin geht die Reise für die Überraschungsmannschaft Rot-Weiss Essen?

Alle Infos zur DFB-Pokal Auslosung bekommst du hier bei uns!

Die Begegnungen im Viertelfinale:

Borussia Mönchengladbach – Borussia Dortmund

Rot-Weiss Essen – Holstein Kiel

Jahn Regensburg – Werder Bremen

RB Leipzig – VfL Wolfsburg

18.52 Uhr: Die BVB-Fans reagieren mit gemischten Gefühlen auf das Los. Während manche auf eine Revanche nach dem verlorenen Duell in der Liga pochen, sehen andere ein Auswärtsspiel bei den Gladbachern in der aktuellen Schwächephase als extrem schwierige Aufgabe an.

18.45 Uhr: Die Begegnungen des DFB-Pokalviertelfinals steigen am 2. und 3. März.

18.43 Uhr: Damit stehen alle Duelle fest. Die Fans dürfen sich auf packende Duelle freuen. Gladbach gegen Dortmund hat durch die Diskussion um Gladbach-Coach Marco Rose, den es möglicherweise zum BVB zieht, eine zusätzliche Sprengkraft. RWE darf sich derweil über das „einfache“ Los eines Zweitligisten freuen. Den Regionalligisten hätte es härter treffen können.

18.41: RB Leipzig trifft dementsprechend auf den VfL Wolfsburg. Auch das ist ein echtes Kracherduell.

18.40 Uhr: Im dritten Duell trifft Jahn Regensburg auf den SV Werder Bremen.

18.39 Uhr: Und auch Rot-Weiss Essen wird gezogen. Sie bekommen es mit Zweitligist Holstein Kiel zu tun. „Ich bin jetzt nicht unglücklich“, so der RWE-Coach. Trotzdem sei man als Viertligist wieder krasser Außenseiter.

18.38 Uhr: In der ersten Begegnung empfängt Borussia Mönchengladbach den BVB! Ein Hammerlos für beide Borussias!

18.36 Uhr: Christian Neidhart, Trainer von Rot-Weiss Essen hofft auf Werder Bremen in der nächsten Runde. Jetzt geht es los.

18.35 Uhr: Die Ziehung wird wie gewohnt von DFB-Seiten von Dr. Jörg Englisch überwacht.

18.30 Uhr: Es ist angerichtet. Die Auslosung der DFB-Pokal-Viertelfinals kann beginnen.

18.09 Uhr: Gleich hat das Warten ein Ende! Wen bekommen die Revierklubs Borussia Dortmund und Rot-Weiss Essen für das DFB-Pokalviertelfinale zugelost?

17.24 Uhr: Außerdem befinden sich noch zwei Zweitligisten im Lostopf. Holstein Kiel schaffte den Weg über den Oberligisten Rielasingen-Ahlen, den großen FC Bayern und Darmstadt 98. Regensburg besiegte Kaiserlautern, Wehen Wiesbaden und Bundesligist FC Köln.

14.29 Uhr: Losfee ist der Segelsportler Boris Herrmann, Ziehungsleiter DFB-Direktor Oliver Bierhoff.

14.21 Uhr: Ausgelost wird um 18.30 Uhr live in der ARD-Sportschau.

11.34 Uhr: Ein echter Traum geht für Rot-Weiss Essen in Erfüllung. Der DFB-Pokal-Sieger von 1953 ist als Viertligist bis ins Viertelfinale vorgedrungen. Auf dem Weg schlug Essen gleich zwei Bundesligisten: Arminia Bielefeld und zuletzt auch Bayer Leverkusen.

10.54 Uhr: Neben den starken Bundesligisten RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach und VfL Wolfsburg will Borussia Dortmund aber sicher ein Los vermeiden: Werder Bremen. In den vergangenen beiden Jahren war für den BVB jeweils im Achtelfinale Schluss und der Gegner hieß dabei: Werder Bremen.

10.34 Uhr: Mit Ach und Krach hat Borussia Dortmund das Viertelfinale erreicht. Gegen den SC Paderborn musste der BVB nach souveräner 2:0-Führung doch noch in die Verlängerung.

10.23 Uhr: Heute ist es soweit: Das Viertelfinale des DFB-Pokal wird ausgelost. Welche Partien dabei herumkommen, erfährst du hier!