DFB-Pokal Auslosung im Live-Ticker: Bayern, Schalke und Co. – wer trifft auf wen?

Am Sonntagabend steigt die DFB-Pokal Auslosung des Viertelfinals.

Die Fußballfans werden ganz genau hinschauen, denn die DFB-Pokal Auslosung wird ihnen zeigen, zu welchen Begegnungen es im Viertelfinale kommen wird.

DFB-Pokal Auslosung im Live-Ticker

Acht Teams sind noch dabei. Das Finale in Berlin rückt immer näher.

Alle Infos zur DFB-Pokal Auslosung im Live-Ticker!

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Die Viertelfinal-Teilnehmer:

FC Bayern München

Bayer Leverkusen

FC Schalke 04

Eintracht Frankfurt

Werder Bremen

Union Berlin

Fortuna Düsseldorf

1. FC Saarbrücken

---------------

13.40 Uhr: Wie üblich wird auch die Auslosung des DFB-Pokal-Viertelfinals im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund stattfinden. Losfee ist dieses Mal der ehemalige Bundesliga- und Nationalmannschaftsstürmer Cacau.

12.31 Uhr: Das Viertelfinale wird am 3. und 4. März ausgetragen. Am 21. und 22. April folgen die beiden Halbfinals. Und das Finale in Berlin steigt am 23. Mai.

11.54 Uhr: Für sieben der acht Viertelfinal-Teilnehmer lautet das Motto bei der Auslosung wohl: Bloß nicht die Bayern! Dem Branchenprimus wollen die Teams sicher aus dem Weg gehen. Dabei zeigten die Münchner in ihren bisherigen Pokalspielen, dass sie verwundbar sind. Beim 2:1-Sieg in Bochum in der 2. Runde lagen die Bayern lange Zeit zurück und gewannen durch einen Last-Minute-Treffer. Und auch beim 4:3 gegen Hoffenheim im Achtelfinale mussten die Bayern am Ende noch mal richtig zittern.

10.02 Uhr: Mit Borussia Dortmund und RB Leipzig flogen im Achtelfinale zwei Mannschaften raus, die zu den ganz großen Favoriten auf den Pokalsieg zählten. Der BVB verlor 2:3 bei Werder Bremen, und RB Leipzig verlor 1:3 bei Eintracht Frankfurt.

9.27 Uhr: Die größte Überraschungsmannschaft im Viertelfinale ist zweifelsohne der 1. FC Saarbrücken. Der Viertligist ist der einzige Viertelfinal-Teilnehmer, der nicht in der Bundesliga spielt. Im bisherigen Verlauf gewann Saarbrücken 3:2 gegen den Zweitligisten Jahn Regensburg, 3:2 gegen den Erstligisten 1. FC Köln und 5:3 nach Elfmeterschießen gegen den Zweitligisten Karlsruher SC.

Samstag, 8. Februar, 8.29 Uhr: Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Auslosung des DFB-Pokal-Viertelfinals. Hier versorgen wir dich mit allen relevanten Infos.