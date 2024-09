DFB-Pokal-Auslosung im Live-Ticker: Bayern und BVB mit Erstliga-Duell – Leverkusen im Glück

Die ganz großen Überraschungen gab es in den diesjährigen Erstrundenpartien nicht – mit dem VfL Bochum musste lediglich ein Bundesligist den Kürzeren ziehen. Nun steht die Auslosung für die zweite Runde des DFB-Pokals an – die Teams blicken einmal mehr in das deutsche Fußballmuseum nach Dortmund.

Mit den Kickers Offenbach ist lediglich ein unterklassiges Team im DFB-Pokal noch dabei – alle anderen Verein kommen aus der ersten, zweiten oder dritten Liga. Es dürfte also gleich mehrere echte Top-Spiele geben.

DFB-Pokal-Auslosung im Live-Ticker

Wer trifft in der zweiten Runde des DFB-Pokals auf wen? Wer bekommt die Bayern? Gegen wen muss der amtierende Titelträger Bayer Leverkusen ran? In unserem Live-Ticker halten wir dich über die DFB-Pokal-Auslosung auf dem Laufenden.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Alle Partien im Überblick:

Arminia Bielefeld – Union Berlin

Dynamo Dresden – SV Darmstadt 98

Kickers Offenbach – Karlsruher SC

SC Freiburg – Hamburger SV

Hertha BSC Berlin – 1. FC Heidenheim

1. FSV Mainz 05 – FC Bayern München

VfB Stuttgart – 1. FC Kaiserslautern

Eintracht Frankfurt – Borussia Mönchengladbach

FC Augsburg – FC Schalke 04

TSG 1899 Hoffenheim – 1. FC Nürnberg

SC Paderborn – Werder Bremen

Jahn Regensburg – Greuther Fürth

Bayer 04 Leverkusen – SV Elversberg

VfL Wolfsburg – Borussia Dortmund

RB Leipzig – FC St. Pauli

1. FC Köln – Holstein Kiel

17.36 Uhr: Damit endet auch unser Live-Ticker zur Auslosung. Einen schönen Abend und bis dahin!

17.35 Uhr: Somit wird es in der zweiten Runde des DFB-Pokals gleich vier Erstliga-Duelle geben. Für viele Zweitligisten geht es auswärts zu einem Bundesliga-Klub – da gibt es leichtere Aufgaben.

17.30 Uhr: Leipzig bekommt es mit dem FC St. Pauli zu tun, Köln muss gegen Kiel ran. Damit endet die Auslosung – der ganz große Kracher ist ausgeblieben.

17.26 Uhr: Der BVB muss nach Wolfsburg, Leverkusen empfängt die SV Elversberg.

17.25 Uhr: Die Bayern müssen nach Mainz, Frankfurt empfängt Gladbach – zwei Duelle zwischen Erstligisten. Schalke muss nach Augsburg.

17.19 Uhr: Die ersten drei Partien stehen: Bielefeld trifft auf Union Berlin, Dresden spielt gegen Darmstadt und Offenbach empfängt den KSC.

17.17 Uhr: Gleich werden zunächst die beiden Drittligisten und der Regionalligist gezogen.

17.12 Uhr: Es geht los, die Übertagung beginnt! Gleich wird es für die Teams ernst.

16.59 Uhr: Anders als unter der Woche bei der Champions- und Europa League läuft die Pokalauslosung wie gewohnt ab. Die Mannschaften sind auf zwei Lostöpfe aufgeteilt. In Topf eins finden sich die Klubs aus der ersten und zweiten Bundesliga wieder, der Rest bildet den zweiten Lostopf. Das erst gezogene Team hat entsprechend Heimrecht.

16.15 Uhr: In etwas weniger als einer Stunde geht es los. Die Auslosung wird live bei ZDF übertragen.

15.00 Uhr: Als Losfee wird Sonja Greinacher fungieren. Die 3×3-Basketballerin hat sich in Paris bei den Olympischen Spielen mit ihren Teamkolleginnen überraschend die Goldmedaille sichern können.

14.12 Uhr: Diese Teams konnten sich in Runde eins durchsetzen und sind noch dabei:

Erste Bundesliga: TSG Hoffenheim, FSV Mainz 05, FC St. Pauli, Bayern München, Borussia Mönchengladbach, 1. FC Heidenheim, RB Leipzig, SC Freiburg, Union Berlin, Borussia Dortmund, Holstein Kiel, FC Augsburg, SV Werder Bremen, VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt, VfB Stuttgart, Bayer 04 Leverkusen.

Zweite Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth, 1. FC Kaiserslautern, FC Schalke 04, 1. FC Nürnberg, Jahn Regensburg, SC Paderborn, SV Elversberg, Hertha BSC, SV Darmstadt 98, 1. FC Köln, Karlsruher SC, Hamburger SV

Dritte Liga: Arminia Bielefeld und Dynamo Dresden

Regionalliga: Kickers Offenbach

Sonntag, 1. September, 13.45 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker für die Auslosung der zweiten Runde des DFB-Pokals. Um 17.10 Uhr werden die Kugeln gezogen.