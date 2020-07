DFB-Pokal Auslosung im Live-Ticker: Welches Los ziehen Schalke und der BVB?

Die DFB-Pokal Auslosung findet am Sonntag statt.

Bis zur ersten Runde im DFB-Pokal ist es noch etwas ihn, dennoch findet schon jetzt die DFB-Pokal Auslosung statt.

Am Sonntag ab 18.30 Uhr übertragt die ARD die DFB-Pokal Auslosung live.

DFB-Pokal Auslosung im Live-Ticker

Welcher kleine Verein bekommt das Duell mit dem großen FC Bayern München? Auf welche Gegner treffen der FC Schalke 04 und Borussia Dortmund? Diese Fragen werden am Sonntag geklärt.

Wir sind für dich live dabei. Alle Informationen zur DFB-Pokal Auslosung bekommst du hier in unserem Live-Ticker!

Die Termine

1. Runde: 11. bis 14. September

2. Runde: 22./23. Dezember

Achtelfinale: 2./3. Februar

Viertelfinale: 2./3. März

Halbfinale: 1./2. Mai (vorbehaltlich letzter Abstimmungsgespräche)

Finale: 13. Mai

14.36 Uhr: Aufgeteilt werden die 64 Mannschaften in zwei Lostöpfe. Im ersten Topf sind alle Bundesliga-Teams und die 14 besten Zweitligisten, im zweiten Topf alle anderen Mannschaften. Die Mannschaft aus dem zweiten Topf hat immer Heimrecht.

14.32 Uhr: Insgesamt werden 64 Teams an der ersten Runde des DFB-Pokal teilnehmen. Sicher mit dabei sind die Teams aus der 1. & 2. Bundesliga und die vier ersten Teams der 3. Liga. Zu diesen 40 Vereinen kommen die 21 Landespokalsieger und drei weitere Vertreter aus den drei Landesverbänden Bayern, Niedersachsen und Westfalen.

11.45 Uhr: Statt der Teamnamen werden am Sonntag bei der Auslosung nur Platzhalter auf den Losen stehen. Borussia Dortmund könnte also beispielsweise gegen den Pokalsieger Niedersachen spielen.

11.26 Uhr: Ermittelt werden die Landes-Pokalsieger allerdings erst am 22. August. Dann findet der Finaltag der Amateure in der ARD statt.

11.24 Uhr: In diesem Jahr wird es eine ganz besondere Auslosung werden. Denn: Nicht alle Teilnehmer des DFB-Pokals stehen schon fest. Wegen der Corona-Pandemie haben einige Landesverbände ihren Pokal-Sieger noch nicht ermittelt. Aus jedem einzelnen Landesverband qualifiziert sich eine Mannschaft für den DFB-Pokal. Mehr dazu hier >>>

09.11 Uhr: Ausgelost wird am Sonntag um 18.30 Uhr live in der ARD. Die Losfeen sind DFB-Präsident Fritz Keller und Vize-Präsident Peter Frymuth. Moderiert wird die Auslosung von Jessy Welmer live aus dem Sportschau-Studio in Köln.

Samstag 08.55 Uhr: Hallo und herzlichen Willkommen zu unserem Live-Ticker für die Auslosung der ersten Runde des DFB-Pokal. Hier verpasst du keine wichtige Information und keine Begegnung.