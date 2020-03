DFB-Pokal Auslosung im Live-Ticker: Wie sieht das Halbfinale aus?

Dortmund. Am Sonntagabend steigt im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund die DFB-Pokal Auslosung.

Ganz Fußball-Deutschland blickt gespannt auf die DFB-Pokal Auslosung – wer trifft im Halbfinale auf wen?

DFB-Pokal Auslosung im Live-Ticker

Wer bekommt es mit dem FC Bayern zu tun? Und gegen wen muss das Überraschungsteam aus Saarbrücken ran?

Alle Infos zur DFB-Pokal Auslosung im Live-Ticker!

Die Halbfinalisten

FC Bayern München

Bayer Leverkusen

Eintracht Frankfurt

1. FC Saarbrücken

15.28 Uhr: Der 1. FC Saarbrücken feierte in der 1. Runde des DFB-Pokal einen 3:2-Sieg gegen den Zweitligisten Jahn Regensburg. In der 2. Runde setzte der Viertligist sich mit dem gleichen Ergebnis gegen den 1. FC Köln durch. Im Achtelfinale setzte Saarbrücken sich mit 5:3 im Elfmeterschießen gegen den Karlsruher SC durch, und im Viertelfinale gewann Saarbrücken ebenfalls im Elfmeterschießen, und zwar 7:6 gegen Fortuna Düsseldorf.

13.14 Uhr: Eintracht Frankfurt siegte in der 1. Runde des DFB-Pokal mit 5:3 beim Drittligisten Waldhof Mannheim. Auch in der 2. Runde hatte die SGE beim 2:1 beim FC St. Pauli ihre liebe Müh und Not. Deutlich eindrucksvoller war der 3:1-Sieg der Frankfurter im Achtelfinale gegen RB Leipzig. Und im Viertelfinale gewannen die Frankfurter 2:0 gegen Werder Bremen.

11.02 Uhr: Bayer Leverkusen setzte sich in der 1. Runde des DFB-Pokal mit 4:1 beim Viertligisten Alemannia Aachen durch. In der 2. Runde gab es ein müdes 1:0 gegen den SC Paderborn. Dem 2:1 im Achtelfinale gegen den VfB Stuttgart folgte ein 3:1-Sieg gegen Union Berlin im Viertelfinale.

9.54 Uhr: Der FC Bayern gewann in der 1. Runde des DFB-Pokal 3:1 beim Viertligisten Energie Cottbus. In Runde 2 mühten die Münchner sich zu einem glücklichen 2:1 beim Zweitligisten VfL Bochum. Im Achtelfinale gab’s ein spektakuläres 4:3 gegen Hoffenheim, ehe im Viertelfinale ein weniger spektakuläres 1:0 auf Schalke folgte.

Freitag, 6. März, 8.29 Uhr: Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur DFB-Pokal Auslosung. Hier bekommst du alle Infos rund um die Auslosung.