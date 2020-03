DFB-Pokal Auslosung im Live-Ticker: FC Bayern München trifft auf...

Dortmund. Am Sonntagabend steigt im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund die DFB-Pokal Auslosung.

Ganz Fußball-Deutschland blickt gespannt auf die DFB-Pokal Auslosung – wer trifft im Halbfinale auf wen?

DFB-Pokal Auslosung im Live-Ticker

Wer bekommt es mit dem FC Bayern zu tun? Und gegen wen muss das Überraschungsteam aus Saarbrücken ran?

Alle Infos zur DFB-Pokal Auslosung im Live-Ticker!

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

----------------

Die Halbfinalisten

FC Bayern München

Bayer Leverkusen

Eintracht Frankfurt

1. FC Saarbrücken

----------------

+++ Borussia Dortmund: Große Sorge um Mario Götze! Lucien Favre verrät: „Wir haben…“ +++

----------------

17.44 Uhr: Der 1. FC Saarbrücken ist zweifelsohne DIE Überraschung des DFB-Pokals 2019/20. Der Viertligist schaffte es bis ins Halbfinale und träumt nun von Berlin. In der Vorschlussrunde werden die Saarbrücker es allerdings definitiv mit einem Europapokal-Teilnehmer zu tun bekommen. Ob das für Saarbrücken dann eine Nummer zu groß wird?

17.30 Uhr: In einer halben Stunde ist es so weit. Dann wird endlich das Pokal-Halbfinale ausgelost. Eines steht jetzt schon fest: Der 1. FC Saarbrücken wird als Viertligist ein Heimspiel haben. Alles weitere ergibt die Auslosung um 18 Uhr.

17.24 Uhr: Der FC Bayern München hat sein Ligaspiel gegen Augsburg gerade mit viel Mühe 2:0 gewonnen. Nun können die Bayern entspannt die Auslosung verfolgen. Um 18 Uhr geht's los. Hier im Live-Ticker versorgen wir dich mit allen Infos.

13.46 Uhr: Am Tag der Pokal-Auslosung hat die ARD eine weitere Sache bekanntgegeben: Almuth Schult gehört neben Bastian Schweinsteiger und Thomas Broich zum Expertenteam bei der EM 2020. Heute Abend ist sie die Losfee.

Sonntag, 8. März, 11.28 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen! Heute um 18 Uhr werden die Halbfinal-Begegnungen ausgelost. Alle Infos bekommt ihr bei uns!

19.39 Uhr: Im letzten Jahr konnte sicher der FC Bayern München zum 19. Mal den Titel sichern. Die Bayern siegten deutlich mit 3:0 gegen RB Leipzig.

16.30 Uhr: Losfee ist übrigens Almuth Schult. Die Nationaltorhüterin, durch ihre Schwangerschaft derzeit nicht im Einsatz, zieht am Sonntagabend die Halbfinal-Paarungen. Ziehungsleiter ist DFB-Vizepräsident Peter Frymuth.

13.50 Uhr: Lostöpfe gibt es beim Halbfinale übrigens nur noch einen. Alle Halbfinal-Teilnehmer werden aus einer Schüssel gezogen – fest steht lediglich das Heimrecht für Regionalligist Saarbrücken.

Samstag, 10.55 Uhr: Morgen steigt die letzte Pokal-Auslosung dieser Saison. Anschließend wird dann auch entschieden, der Sieger welches Semifinals im Endspiel in Berlin formal das Heimrecht genießt. Für die Fans eine nicht unwesentliche Auslosung, entscheidet sie doch darüber, in welcher Kurve man steht: In der Ostkurve oder der deutlich unbeliebteren Kurve am Marathontor.

15.28 Uhr: Der 1. FC Saarbrücken feierte in der 1. Runde des DFB-Pokal einen 3:2-Sieg gegen den Zweitligisten Jahn Regensburg. In der 2. Runde setzte der Viertligist sich mit dem gleichen Ergebnis gegen den 1. FC Köln durch. Im Achtelfinale setzte Saarbrücken sich mit 5:3 im Elfmeterschießen gegen den Karlsruher SC durch, und im Viertelfinale gewann Saarbrücken ebenfalls im Elfmeterschießen, und zwar 7:6 gegen Fortuna Düsseldorf.

13.14 Uhr: Eintracht Frankfurt siegte in der 1. Runde des DFB-Pokal mit 5:3 beim Drittligisten Waldhof Mannheim. Auch in der 2. Runde hatte die SGE beim 2:1 beim FC St. Pauli ihre liebe Müh und Not. Deutlich eindrucksvoller war der 3:1-Sieg der Frankfurter im Achtelfinale gegen RB Leipzig. Und im Viertelfinale gewannen die Frankfurter 2:0 gegen Werder Bremen.

11.02 Uhr: Bayer Leverkusen setzte sich in der 1. Runde des DFB-Pokal mit 4:1 beim Viertligisten Alemannia Aachen durch. In der 2. Runde gab es ein müdes 1:0 gegen den SC Paderborn. Dem 2:1 im Achtelfinale gegen den VfB Stuttgart folgte ein 3:1-Sieg gegen Union Berlin im Viertelfinale.

------------------------------------

• Mehr Sport-Themen:

FC Schalke 04: Nächster Tiefpunkt für Ex-S04-Star Max Meyer – besiegelt DAS sein Ende bei Crystal Palace?

Borussia Dortmund: Fans geschockt! Jetzt kommt raus, dass...

• Top-News des Tages:

Markus Lanz: Klare Warnung an Harald Lesch – „Sie kriegen Ärger nach der Sendung“

Coronavirus: Neue Infektionen – „schlagartige Zunahme mit schlimmen Folgen und vielen Toten“

-------------------------------------

9.54 Uhr: Der FC Bayern gewann in der 1. Runde des DFB-Pokal 3:1 beim Viertligisten Energie Cottbus. In Runde 2 mühten die Münchner sich zu einem glücklichen 2:1 beim Zweitligisten VfL Bochum. Im Achtelfinale gab’s ein spektakuläres 4:3 gegen Hoffenheim, ehe im Viertelfinale ein weniger spektakuläres 1:0 auf Schalke folgte.

Freitag, 6. März, 8.29 Uhr: Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur DFB-Pokal Auslosung. Hier bekommst du alle Infos rund um die Auslosung.