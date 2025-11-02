DFB-Pokal-Auslosung: Nächstes Kracher-Los für BVB! Bayern München muss zu Bundesliga-Klub

16 Mannschaften sind es im DFB-Pokal noch, die sich Hoffnungen auf die begehrte Trophäe machen! Dazu zählen die altbekannten Favoriten FC Bayern, RB Leipzig, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Titelverteidiger VfB Stuttgart.

Am Sonntag (2. November) werden im Dortmunder Fußballmuseum dann die Paarungen für das Achtelfinale des DFB-Pokals ausgelost. Wen bekommt Rekordsieger Bayern? Wird es für den BVB den nächsten Kracher geben?

DFB-Pokal-Auslosung:

Wir begleiten für dich die DFB-Pokal-Auslosung im Live-Ticker. Hier erfährst du zuerst die Paarungen für das Achtelfinale. Viel Spaß!

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

18.08 Uhr: Damit endet der Live-Ticker zur Auslosung des DFB-Pokal-Achtelfinals. Vielen Dank für ihr Interesse. Bis dahin!

18.07 Uhr: Auch beim Ost-Duell zwischen Leipzig und Magdeburg dürfte sicher es sicher heiß hergehen. Sportlich sind die Rollen in dieser Partie aber klar verteilt.

18.06 Uhr: Die Achtelfinal-Paarungen des DFB-Pokals stehen also fest! Das Highlight der Runde der letzten 16 ist sicher das Duell zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen. Das nächste Top-Duell für den BVB.

18.05 Uhr: Das letzte Los: RB Leipzig – Magdeburg.

18.04 Uhr: Die nächste Paarung: Borussia Mönchengladbach – St. Pauli.

18.03 Uhr: Das nächste Duell: Freiburg – Darmstadt 98.

18.02 Uhr: Fünftes Spiel: Hertha BSC Berlin – Kaiserslautern.

18.01 Uhr: Die vierte Partie lautet VfL Bochum gegen den VfB Stuttgart.

18.00 Uhr: Ein Bundesliga-Duell: Union Berlin – Bayern München.

17.59 Uhr: Ein Nord-Duell: Hamburger SV – Holstein Kiel!

17.58 Uhr: Die erste Partie steht fest: Borussia Dortmund muss zuhause gegen Bayer Leverkusen ran!

17.53 Uhr: Halbzeit beim Handball! Heißt wiederum: Gleich geht es los mit der Pokal-Auslosung!

17.26 Uhr: Beim derzeit laufenden Handball-Spiel zwischen Deutschland und Island sind zehn Minuten vergangenen. Bis zum Start der Pokal-Auslosung in der Halbzeitpause wird es also noch etwas dauern.

16.27 Uhr: Nachdem der BVB schon in der Vorrunde gegen Frankfurt ranmusste, stehen die Chancen auf jeden Fall groß, dass es erneut ein Kracher geben könnte. Ob es tatsächlich dann gegen Bayern, Leverkusen, Stuttgart oder Leipzig geht?

15.18 Uhr: Die Achtelfinal-Spiele werden am 2. und 3. Dezember ausgetragen. Die genauen Terminierungen werden in den kommenden Tagen nach der Auslosung folgen.

14.02 Uhr: Mit dem VAR ab dem Achtelfinale! Sowohl in der 1. als auch in der 2. Pokalrunde kam der Video-Assistent nicht zum Einsatz, nun können die Schiedsrichter wieder darauf zugreifen.

13.43 Uhr: Ab 17.50 Uhr werden in der Halbzeitpause des Handball-Länderspiels zwischen Deutschland und Island im ZDF die Paarungen gelost. Segler Felix van den Hövel wird die Kugeln ziehen.

13.15 Uhr: Dieses Mal gibt es keine gesetzten und ungesetzten Mannschaften. Alle Amateurteams sind nämlich ausgeschieden.

12.33 Uhr: Unter der Woche durften die restlichen 16 Mannschaften im DFB-Pokal über das Weiterkommen jubeln. Bei einigen war es deutlich, andere mussten sich sogar erst im Elfmeterschießen in die nächste Runde zittern. Auch im Achtelfinale dürfte es wieder richtig spannend werden.

2. November, 12.04 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zur DFB-Pokal-Auslosung. Hier gibt alle Infos für dich.