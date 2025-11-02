DFB-Pokal-Auslosung im Live-Ticker: Nächster BVB-Hammer? Wen bekommen die Bayern?

16 Mannschaften sind es im DFB-Pokal noch, die sich Hoffnungen auf die begehrte Trophäe machen! Dazu zählen die altbekannten Favoriten FC Bayern, RB Leipzig, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Titelverteidiger VfB Stuttgart.

Am Sonntag (2. November) werden im Dortmunder Fußballmuseum dann die Paarungen für das Achtelfinale des DFB-Pokals ausgelost. Wen bekommt Rekordsieger Bayern? Wird es für den BVB den nächsten Kracher geben?

DFB-Pokal-Auslosung im Live-Ticker

Wir begleiten für dich die DFB-Pokal-Auslosung im Live-Ticker. Hier erfährst du zuerst die Paarungen für das Achtelfinale. Viel Spaß!

Verbliebene Teams: 1. FC Magdeburg, RB Leipzig, Union Berlin, HSV, Borussia Mönchengladbach, Hertha BSC, 1. FC Kaiserslautern, BVB, VfL Bochum, SV Darmstadt, SC Freiburg, Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart, Holstein Kiel, FC Bayern, FC St. Pauli.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

15.18 Uhr: Die Achtelfinal-Spiele werden am 2. und 3. Dezember ausgetragen. Die genauen Terminierungen werden in den kommenden Tagen nach der Auslosung folgen.

14.02 Uhr: Mit dem VAR ab dem Achtelfinale! Sowohl in der 1. als auch in der 2. Pokalrunde kam der Video-Assistent nicht zum Einsatz, nun können die Schiedsrichter wieder darauf zugreifen.

13.43 Uhr: Ab 17.50 Uhr werden in der Halbzeitpause des Handball-Länderspiels zwischen Deutschland und Island im ZDF die Paarungen gelost. Segler Felix van den Hövel wird die Kugeln ziehen.

13.15 Uhr: Dieses Mal gibt es keine gesetzten und ungesetzten Mannschaften. Alle Amateurteams sind nämlich ausgeschieden.

12.33 Uhr: Unter der Woche durften die restlichen 16 Mannschaften im DFB-Pokal über das Weiterkommen jubeln. Bei einigen war es deutlich, andere mussten sich sogar erst im Elfmeterschießen in die nächste Runde zittern. Auch im Achtelfinale dürfte es wieder richtig spannend werden.

2. November, 12.04 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zur DFB-Pokal-Auslosung. Hier gibt alle Infos für dich.