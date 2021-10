DFB-Pokal-Auslosung im Live-Ticker: Welche Kracher-Duelle gibt es im Achtelfinale?

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Am Sonntagabend steht die DFB-Pokal-Auslosung fürs Achtelfinale an. Wer trifft in der 3. Runde auf wen?

Eines steht schon jetzt fest: Der deutsche Branchenprimus wird überraschenderweise nicht an der DFB-Pokal-Auslosung fürs Achtelfinale teilnehmen. Nach dem sensationellen 0:5 in Gladbach sind die Bayern nicht mehr im Wettbewerb.

DFB-Pokal-Auslosung im Live-Ticker

Um 18.30 Uhr beginnt die DFB-Pokal-Auslosung. Wir halten dich hier im Live-Ticker auf dem Laufenden.

Diese Teams stehen im Achtelfinale des DFB-Pokal:

Hertha BSC (Bundesliga)

RB Leipzig (Bundesliga)

1860 München (3. Liga)

1899 Hoffenheim (Bundesliga)

Borussia Dortmund (Bundesliga)

SC Freiburg (Bundesliga)

Hamburger SV (2. Bundesliga)

1. FSV Mainz 05 (Bundesliga)

Union Berlin (Bundesliga)

VfL Bochum (Bundesliga)

FC St. Pauli (2. Bundesliga)

Karlsruher SC (2. Bundesliga)

Hannover 96 (2. Bundesliga)

Bor. Mönchengladbach (Bundesliga)

Hansa Rostock (2. Bundesliga)

1. FC Köln (Bundesliga)

20.07 Uhr: Losfee ist Peter Zimmermann, Vorsitzender der SG Ahrtal. Er wurde exemplarisch als Vertreter für alle von der Flutkatastrophe betroffenen Vereine eingeladen, wie die ARD-Sportschau mitteilt.

17.53 Uhr: Die Achtelfinal-Partien steigen am 18. und 19. Januar. Mit dem Viertelfinale geht es dann am 1./2. März weiter. Die Halbfinals finden am 19. und 20. April statt. Das Finale in Berlin folgt am 21. Mai.

Samstag, 30. Oktober, 15.21 Uhr: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Auslosung des DFB-Pokal-Achtelfinals. Hier versorgen wir dich mit allen Infos rund um die Auslosung.