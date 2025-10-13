Diskussion endgültig beendet? DFB-Star wird in Nordirland zum Helden

Tut das gut! Das DFB-Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann holt gleich zwei extrem wichtige Siege im Kampf um die Teilnahme an der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr.

Nach dem 4:0 gegen Luxemburg zittern sich die DFB-Stars zu einem knappen 1:0-Sieg gegen Nordirland. Deutschland tat sich dabei extrem schwer und hat den Erfolg vor allem einem Profi zu verdanken.

DFB-Star wird zum Helden

Das war ganz schön viel Arbeit, doch am Ende zählen die drei Punkte! Gegen kämpferische Nordiren holt Deutschland einen enorm wichtigen Auswärtssieg und bleibt damit weiterhin Spitzenreiter in der Gruppe A vor der Slowakei, die punktgleich mit dem DFB-Team ist.

Auch interessant: Lamine Yamal: Sein Vater wütet – „Größter moralischer Schaden einem Menschen gegenüber“

In Nordirland erzielte Nick Woltemade den einzigen Treffer des Abends. Die knappe Führung verteidigte die deutsche Mannschaft dann auf kämpferische Art und Weise über die gesamte restliche Spielzeit. Dann war da aber auch noch ein anderer Akteur, der einen großen Anteil am Sieg hatte: Oliver Baumann.

Gegen die Luxemburger wurde er kaum geprüft, gegen die Nordiren sah das ganz anders aus. Mit starken Paraden hielt er zum zweiten Mal in Folge die Null. Besonders in der Schlussphase wurde es immer wieder brenzlig, als der Gastgeber auf den Ausgleich drückte.

Torwart-Diskussion beendet?

Doch Baumann war zur Stelle, hielt wichtige Bälle fest und konnte dann über den Sieg ohne Gegentor jubeln. Das wird dem Torhüter der TSG Hoffenheim besonders guttun, da es in den vergangenen Monaten immer wieder Diskussionen um die Position im deutschen Tor gab.

Denn seit mehreren Monaten wird über ein Comeback von Manuel Neuer für die WM spekuliert. Mit diesen guten Leistungen hat Baumann gezeigt, dass diese Diskussion endgültig ein Ende haben sollte. Das DFB-Team kann sich auf den Keeper verlassen.

Mehr Nachrichten für dich:

Das stellt aber auch Nagelsmann vor eine schwierige Entscheidung. Marc-Andre ter Stegen wird in einigen Monaten zurückkehren und auf den Stammplatz im Tor pochen. Baumann wird allerdings ein Wörtchen mitreden wollen. Schließlich hat er jetzt mit guten Leistungen gezeigt, dass er den Status der Nummer eins behalten möchte.