WM-Hammer offiziell! DFB lässt die Katze aus dem Sack

Der DFB und Ausrüster Adidas haben das neue Heimtrikot für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko vorgestellt. Mit Retro-Optik und einem auffälligen Rauten-Muster in Schwarz, Rot und Gold auf der Brust erinnert es stark an den Kult-Dress der WM 1990.

Bei den Fans kommt der Dress sehr gut an – viele können es kaum abwarten, das DFB-Team im kommenden Jahr in dem Trikot zu sehen. Auch Nationalspieler Nick Woltemade findet das Design sehr gelungen.

DFB-Trikot in Retro-Optik sorgt für Euphorie

Adidas beschreibt das neue Design jedoch als Hommage an das WM-Trikot von 1994, als die USA letztmals eine Weltmeisterschaft ausrichteten. Der Look wird durch eine klassische schwarze Hose und weiße Stutzen abgerundet, auf denen das Rauten-Muster ebenfalls integriert ist. Ein echter Hingucker finden nicht wenige Fans und Spieler.

Nationalspieler Nick Woltemade ist begeistert: „Ich fand selten ein Trikot cooler als unser neues Heimtrikot von adidas. Ich mag diesen Look wirklich sehr, der ist so schön Retro. Ich finde es Weltklasse und freue mich darauf, bald darin zu spielen.“

Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann präsentiert den neuen Dress erstmals beim WM-Qualifikationsspiel gegen Luxemburg am 14. November. Angepfiffen wird das Spiel um 20.45 Uhr. Auch die Frauen- und U-Nationalmannschaften laufen ab sofort im neuen Outfit auf. Das Trikot soll in allen Altersklassen den WM-Geist von damals zurückholen.

Mit Retro-Trikot zum Titel?

Das Shirt ist ab dem 6. November erhältlich und kostet in der Standardversion 100 Euro, für Kinder werden 75 Euro fällig. Wer die exklusive Authentic-Version möchte, muss 150 Euro investieren. Fans können das Trikot bei ausgewählten Händlern sowie in Adidas-Filialen und im Online-Shop kaufen.

Große Hoffnungen ruhen auf Nagelsmanns Mannschaft bei der WM 2026. Nach dem enttäuschenden Viertelfinal-Aus gegen Bulgarien 1994 soll diesmal mehr drin sein. Die DFB-Elf will nichts weniger als den Titel erkämpfen und das sportliche Erbe des 1990er-Trikots würdig weitertragen. Mit dem nostalgisch-modernen Design könnte die Motivation kaum größer sein!