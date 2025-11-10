Knallharte Ansage an Sane! DFB-Coach Nagelsmann nimmt kein Blatt vor den Mund

Deutliche Worte vom Bundestrainer! DFB-Coach Julian Nagelsmann hat auf der Pressekonferenz vor den entscheidenden WM-Qualifikationsspielen gegen Luxemburg und die Slowakei (14. und 17. November) kein Blatt vor den Mund genommen.

Besonders eine Botschaft an Leroy Sane ließ aufhorchen – klarer konnte der DFB-Coach kaum werden. Selten wird er mit Hinblick auf einen seiner Schützlinge so deutlich. Das war dieses Mal der Fall.

Nagelsmann-Klartext vor Sanes DFB-Rückkehr

Die deutsche Nationalmannschaft steht vor zwei Schicksalsspielen. Zwei Siege trennen den DFB von der Teilnahme an der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Nagelsmann setzt dabei auch auf Sane, den Flügelspieler, der seit seinem Wechsel zu Galatasaray Istanbul wieder stärker in Form kommt.

Erstmals seit dem Sommer steht Sane wieder im Kader des DFB. Der Bundestrainer lobt zwar seine Entwicklung, spart aber nicht mit Kritik. „Es ist auch profilgeschuldet. Wenn wir auf der Position sechs, sieben Spieler hätten, wäre es deutlich schwieriger für ihn. Leroy weiß, was gefragt ist. Er weiß, dass es nicht mehr unzählige Chancen für ihn unter meiner Führung in der Nationalmannschaft gibt, um sich zu beweisen, das weiß er. Das kann ich auch so offen sagen, weil ich es ihm auch so offen gesagt habe.“

Nagelsmanns Worte zeigen: Der DFB-Coach meint es ernst. Sane steht vor einer Bewährungsprobe. Seine Leistungen in Istanbul stimmen, doch der Trainer erwartet mehr Konstanz und Einsatzbereitschaft. „Er ist ein Spieler, der alles kann, er muss nur alles bringen. Da kann ihm keiner helfen, das kann nur er selbst“, so Nagelsmann weiter.

Sanes letzte Chance?

Die aktuelle Form spricht zumindest für Sane. In der Süper Lig und in der Champions League zeigte er zuletzt aufsteigende Tendenz. Gegen Basaksehir traf er doppelt – sein erster Doppelpack für Galatasaray. Der DFB hofft nun, dass er diese Form auch in die Nationalmannschaft trägt.

Nagelsmann betont, dass Sane die Chance zur Wiedergutmachung hat, aber nichts geschenkt bekommt. „Er hat jetzt deshalb die Chance, weil seine Quote besser ist als zu Beginn, sowohl in der Süper Lig, als auch in der Champions League. Er hat aber auch noch Schritte zu gehen, dass es noch besser wird – sowohl hier als auch im Verein.“

Für den DFB und Nagelsmann zählt in den kommenden Tagen nur eines: Sechs Punkte und das sichere WM-Ticket. Sane könnte dabei eine entscheidende Rolle spielen – wenn er die Worte des Bundestrainers als Weckruf versteht.