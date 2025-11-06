Paukenschlag im DFB-Team! Nagelsmann sorgt für Juwel-Hammer

Damit hat keiner rechnen können! Vor der Länderspielpause, in der die deutsche Nationalmannschaft die beiden letzten WM-Qualifikationsspiele bestreiten wird, hat Bundestrainer Julian Nagelsmann für eine dicke DFB-Überraschung gesorgt.

Denn wie der „kicker“ berichtet, wird der DFB-Coach einen aufstrebenden Youngster erstmals für die A-Nationalmannschaft nominieren. In den vergangenen Wochen ist über kaum einen Akteur so viel gesprochen worden wie über ihn.

DFB-Hammer: Nagelsmann nominiert wohl El Mala

Said El-Mala für Deutschland! Was für sämtliche U-Nationalmannschaften bereits seit Jahren zählt, könnte demnächst auch im A-Kader Realität werden. Denn laut „kicker“ hat Julian Nagelsmann den Köln-Youngsters erstmals für die deutsche Herrennationalmannschaft berufen. Was eine Überraschung!

So wird der 19-Jährige bei den anstehenden Länderspielen in Luxemburg (Freitag, 14. November, 20.45 Uhr) und Slowakei (Montag, 17. November, 20.45 Uhr) erstmals im Kader der deutschen Nationalmannschaft stehen. Was eine Anerkennung für den Youngster!

Er gehört zu den großen Shootingstars der laufenden Bundesliga-Saison. In der vergangenen Spielzeit kickte er noch in Liga drei für Viktoria Köln, jetzt wirbelt er für den 1. FC Köln in der Bundesliga. In neun Partien sammelte er starke sechs Torbeteiligungen. El Mala spielt eine Top-Saison und wird dafür jetzt von Nagelsmann belohnt.

Nagelsmann sendet deutliches Zeichen

Mit der Nominierung El Malas setzt Nagelsmann ein echtes Statement. Er bleibt seiner Linie treu und schenkt Spielern, die derzeit in Top-Form sind, Vertrauen. Mit El Mala kommt noch ein sehr roher Spieler in die DFB-Elf, der jedoch über massig Potenzial verfügt. Ein spannender Schritt des Nationalcoaches!

Neben dem DFB-Debüt von El Mala kommt es auch zu einer spannenden Rückkehr: Leroy Sane ist ebenfalls nominiert worden. Der Ex-Bayern-Star, der mittlerweile in der Türkei für Galatasaray Istanbul kickt, kehrt also ins DFB-Team zurück.