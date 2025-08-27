Julian Nagelsmann sorgt für dicke DFB-Überraschung! Fans machen große Augen

Nach der Nations League ist vor der WM-Qualifikation. Am Donnerstag (04. September, 20.45 Uhr) geht es für die deutsche Nationalmannschaft gegen die Slowakei ran, ehe am Sonntag (07. September, 20.45 Uhr) Nordirland wartet. Am Mittwoch (27. August) hat Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen Kader für die anstehenden DFB-Spiele nominiert.

Dabei sorgt Nagelsmann einmal mehr für mehrere DFB-Überraschungen. Während einige Neulinge dabei sein werden, fehlt ein prominenter Name. Die deutschen Fußballfans machen große Augen!

Julian Nagelsmann nominiert drei DFB-Debütanten

In den vergangenen Monaten hat Nagelsmann stets neuen Gesichtern die Chance gegeben, sich in der Nationalmannschaft zu beweisen. So auch in diesem Fall. Mit Finn Dahmen, Nnamdi Collins und Paul Nebel sind gleich drei aufstrebende Shootingstars dabei.

Mit Dahmen rückt ein neuer Torhüter in das Team, Collins hingegen steht als defensive Alternative bereit und Nebel ist im zentral-offensiven Mittelfeld zu Hause. Besonders spannend: Nagelsmann entschied sich für Dahmen und gegen Freiburgs Nummer eins Noah Atubolu.

Dahmen kann – sofern er noch kein Pflichtspiel für Deutschland absolviert – auch für England spielen. Seine Mutter hat britische Wurzeln. Mit seiner Nominierung wird Nagelsmann Dahmen endgültig für Deutschland gewinnen wollen.

Sane nicht mit dabei

Während Dahmen, Collins und Nebel also auf Einsätze hoffen dürfen, ist Leroy Sane nicht nominiert worden. „Er spielt in einer Liga, die schlechter ist als die europäischen Topligen. Er muss mehr auffallen. Er braucht eine gewisse Quote. Ich erwarte aber keine Wunderdinge, er muss bei Galatasaray erst mal reinkommen“, machte Nagelsmann zu der Nicht-Nominierung Sanes deutlich.

Für den 29-Jährigen ist das eine heftige Ohrfeige – schließlich dürfte der Weg zurück in das DFB-Team noch weiter werden als ohnehin schon. Er wird in Istanbul mächtig abliefern müssen, um bei der nächsten Nominierung wieder berücksichtigt zu werden.