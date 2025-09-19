Nagelsmann-Kritik: Weltmeister nimmt sich den DFB-Trainer vor

Sami Khedira kritisiert die jüngste Entscheidung von DFB-Coach Julian Nagelsmann, Leroy Sane nicht für die Länderspiele zu nominieren. Grund dafür sei Sanes Wechsel in die türkische Liga, die Nagelsmann als schwächer als die Bundesliga einschätzt.

Khedira sieht jedoch die Verantwortlichen des DFB in der Pflicht, Sanes Leistungen dort objektiver zu bewerten. Und wählt für seine Meinung klare Worte. Khedira erkennt zwar ein schwächeres Niveau in der Türkei, stellt jedoch Sanes Klasse nicht infrage.

DFB muss türkische Liga ernst nehmen

Er fordert Naglesmann auf, Sanes Leistungen bei Galatasaray genau zu analysieren. „Da muss man sich halt auch ein bisschen mehr mit der türkischen Liga beschäftigen“, betonte er mit Blick auf den Bundestrainer.

+++Verletzungssorgen bei deutschem Leistungsträger+++

Beim DFB erwartet Khedira mehr Fachwissen über die Liga und eine neutrale Bewertung auf Basis „harter Fakten“. Er argumentiert, dass Sane trotz besserer Spieler im DFB-Kader ein „absolutes Top-Niveau“ behält. Die Tür für eine Rückkehr in die Nationalmannschaft sollte laut Khedira offenbleiben und nicht vorschnell geschlossen werden.

Qualität von Sane bleibt wichtig

Sanes Qualitäten seien unbestritten, so Khedira. Der DFB solle ihn weiterhin als wichtigen Kandidaten für den Kader ansehen. Gleichzeitig mahnt er differenziertere Entscheidungen an.

Aktuelle Fußball-News für Dich:

Auch die türkische Liga müsse der DFB seriöser betrachten. Nagelsmanns einstige Kritik sieht Khedira als missverständlich und nicht endgültig gemeint.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.