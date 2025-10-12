Julian Nagelsmann zu Entscheidung gezwungen – sie fehlen dem DFB in Nordirland

Das DFB-Team schwitzte am Sonntag bei ihrem Abschlusstraining im fränkischen Herzogenaurach. Alle elf Spieler, die das Team um Julian Nagelsmann noch am Freitag zu einem überzeugenden 4:0-Sieg gegen Luxemburg führten, standen auf dem Platz. Doch es gab auch weniger erfreuliche News aus dem DFB-Lager.

Jamie Leweling vom VfB Stuttgart brach das Trainingslager bereits am Samstag ab. Der Flügelstürmer erholt sich zwar von seinen Adduktorenproblemen, soll jedoch kein Risiko eingehen. Nagelsmann bestätigte, dass der 22-Jährige nicht zur Verfügung steht. Die DFB-Elf wird also ohne ihn nach Nordirland reisen.

DFB muss auf Leweling und Atubolu verzichten

Ebenso ist ersatzweise DFB-Keeper Noah Atubolu keine Option. Der Freiburger erlitt am Sonntag im Training einen Schlag aufs Knie und musste sofort untersucht werden. Statt nach Belfast mitzufliegen, wird er in Herzogenaurach behandelt, wie der Verband bekanntgab. Bereits gegen Luxemburg war er nicht im Matchkader.

+++Bei diesem DFB-Thema brodelt Nagelsmann gewaltig+++

Kevin Schade, Angreifer des FC Brentford, gehört ebenfalls nicht zum Kader gegen Nordirland. Die Entscheidung ist bitter, denn der 21-Jährige wurde erst kurzfristig nachnominiert und musste auch gegen Luxemburg zuschauen. In Belfast wird er ebenfalls keine Spielzeit bekommen.

Langfristige Ausfälle beim DFB

Bereits seit längerem plagen Nagelsmann Ausfälle von Leistungsträger wie Marc-André ter Stegen, Jamal Musiala, Antonio Rüdiger und Kai Havertz. Und es trifft auch mögliche Alternativen: Tim Kleindienst, Benjamin Henrichs und Niclas Füllkrug sind aktuell nicht einsetzbar.

Akteulle DFB-News für Dich:

Trotz des Verletzungspechs bleibt der DFB zuversichtlich. Nagelsmann sieht seine Mannschaft dennoch gut vorbereitet, um in Nordirland zu bestehen. Die verbliebenen Spieler müssen jetzt zusammenhalten – und ihr Können auf den Platz bringen.