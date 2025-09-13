Verletzungssorgen beim DFB – Nagelsmann verliert den nächsten Leistungsträger

Es war eine durchwachsene Länderspielpause für das DFB-Team. Nach einer katastrophalen Niederlage gegen die Slowakei (0:2) konnte das Team von Julian Nagelsmann gegen Nordirland (3:1) zurückschlagen.

Teil dieser schwankenden Leistungen war auch Deutschlands Abwehrkante Antonio Rüdiger. Doch jetzt folgt die Hiobsbotschaft: Der Superstar von Real Madrid wird dem DFB-Team bis auf Weiteres fehlen.

Rüdiger wird DFB-Team fehlen

Gegen die Slowakei lieferte Antonio Rüdiger ein Spiel zum Vergessen. Er und Bayern-Star Jonathan Tah galten eigentlich als absolute Garanten in der Abwehr – zumindest bis zum Spiel gegen die Slowakei. Beide Innenverteidiger zeigten eine katastrophale Leistung und konnten die Slowaken kaum verteidigen. Insbesondere beim 0:2 Gegentreffer stand Rüdiger im Negativ-Fokus. David Strelec kam auf den Star von Real Madrid zu gedribbelt und tanzte ihn komplett aus, woraufhin der Slowake Oliver Baumann wunderschön überwand.

Gegen Nordirland durfte Rüdiger dennoch erneut von Anfang an starten – ein klares Zeichen des Vertrauens, das Julian Nagelsmann in seinen Abwehr-Star hat. Umso bitterer kommt nun diese Nachricht: Wie „Sky“ berichtet, wird Rüdiger dem DFB-Team zwei bis drei Monate fehlen.

Rüdiger reiht sich in die Verletztenliste ein

Es handelt sich dabei um eine Verletzung am vorderen linken Oberschenkelmuskel. Wie Real Madrid mitteilt, sei der weitere Heilungsverlauf noch abzuwarten. Nagelsmann dürfte die Nachricht schwer getroffen haben – schließlich verliert er damit den nächsten Schlüsselspieler.

Neben Marc-Andre ter Stegen, Kai Havertz, Tim Kleindienst, Dennis Undav, Nico Schlotterbeck und – allen voran – Jamal Musiala ist Antonio Rüdiger nun der nächste wichtige Spieler, auf den Nagelsmann vorerst verzichten muss. Voraussichtlich wird Rüdiger die anstehenden Länderspiele im Oktober und November verpassen.



