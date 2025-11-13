DFB-Superstar verletzt! Harter Schlag für Julian Nagelsmann

Zwei entscheidende Spiele stehen der DFB-Auswahl von Julian Nagelsmann nun bevor. Um das Weiterkommen in der WM-Qualifikation zu sichern und jegliche Sorgen zu vermeiden, braucht die deutsche Nationalmannschaft zwei Siege.

Doch für Julian Nagelsmann startet die Länderspielpause mit einigen Problemen. Während die Verletztenliste ohnehin schon lang ist, gibt es für das DFB-Team kurz vor dem Luxemburg-Spiel die nächste Hiobsbotschaft.

DFB-Verletztenliste wird länger

Antonio Rüdiger, Benjamin Henrichs, Kai Havertz, Jamal Musiala, Niclas Füllkrug, Tim Kleindienst, Marc-Andre Ter Stegen – die Verletztenliste beim DFB ist enorm. Julian Nagelsmann kann für die letzten WM-Qualifikationsspiele nicht ansatzweise aus dem Vollen schöpfen. Zuletzt kam auch noch der Ausfall von Nadiem Amiri hinzu, für den Assan Ouedraogo nachnominiert wurde.

+++ Vorteil für Julian Nagelsmann und den DFB: WM-Favorit verfällt plötzlich ins Chaos +++

Doch das ist noch nicht alles. Gegen Luxemburg ist ein Einsatz von Nico Schlotterbeck ebenfalls praktisch ausgeschlossen (hier mehr dazu). Für den BVB-Verteidiger dürfte es wohl erst gegen die Slowakei wieder aufs Feld gehen. Als ob das nicht schon genug wäre, folgt jetzt die nächste bittere Nachricht.

Baku als Kimmich-Ersatz?

DFB-Kapitän Joshua Kimmich wird ebenfalls ausfallen. Das gab der DFB am Donnerstagvormittag offiziell bekannt. Kimmich fehlte aufgrund einer Verletzung im rechten Sprunggelenk beim Abschlusstraining und wird gegen Luxemburg nicht einsatzfähig sein.

Hier mehr News für dich:

Die Rolle als Kapitän wird Kimmich dennoch neben dem Platz übernehmen, denn der Bayern-Star reist zusammen mit der Mannschaft mit nach Luxemburg – aufs Feld wird es für ihn aber nicht gehen. Wie der „kicker“ berichtet, gilt Ridle Baku jetzt als wahrscheinlichste Option für die Startelf. Ein bitterer Schlag für Julian Nagelsmann – ein Sieg gegen Luxemburg dürfte aber aufgrund der dennoch hohen deutschen Qualität nicht in Gefahr stehen.