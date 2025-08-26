Hiobsbotschaft für die DFB-Elf! Star fällt schon wieder aus

Ja, ist denn schon wieder Länderspielpause? Gerade erst haben Bundesliga und andere europäischen Top-Ligen wieder angefangen, da folgen die Stars schon wieder dem Ruf des DFB. Denn für die Deutschen beginnt in Kürze die Mission WM-Qualifikation.

Wegen der Teilnahme am Final Four der Nations League, greift die DFB-Elf erst jetzt in der Qualifikation an. Doch schon vor dem ersten Spiel muss Julian Nagelsmann eine bittere Pille schlucken. Ein fest eingeplanter Star fällt schon wieder aus.

DFB schon wieder ohne Kai Havertz

Auf dem Weg nach Amerika und vielleicht sogar zum WM-Titel soll Kai Havertz eigentlich eine wichtige Rolle spielen. Der Stürmer vom Arsenal London ist neben Spielern wie Florian Wirtz und Joshua Kimmich für den Bundestrainer eigentlich eine gesetzte Größe.

Wenn da nur nicht die aktuelle Verletzungsmisere wäre. Wie Sportdirektor Rudi Völler bei einer Medienrunde am Montag (25. August) bestätigte, habe sich DFB-Star Havertz eine Knieverletzung zugezogen.

„Man weiß nicht genau, wie es die nächsten Wochen weitergeht. Ob ein operativer Eingriff ansteht oder es konservativ behandelt wird“, deutete Völler zudem an, dass die Pause für Havertz länger dauern könnte.

Fit bis zur nächsten Länderspielpause?

Schon im Frühjahr hatte eine langwierige Verletzung Havertz außer Gefecht gesetzt. Weder die beiden Nations-League-Spiele im Viertelfinale gegen Italien noch das Final Four konnte er letztlich bestreiten. Sein bis dato letztes Länderspiel datiert auf den 19. November 2024 gegen Ungarn.

Weil sein Verein noch keine handfeste Diagnose veröffentlicht hat, ist derzeit nicht klar, wie lange der Spieler ausfallen wird. Beim DFB (hier erfährst du mehr zum Verband) hofft man sicherlich, dass der 26-Jährige vielleicht schon bei der zweiten WM-Quali-Phase Mitte Oktober wieder dabei ist. Gegen die Slowakei (4. September) und Nordirland (7. September) muss sich Julian Nagelsmann definitiv etwas anderes einfallen lassen.