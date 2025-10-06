Schon der erste Ausfall! Julian Nagelsmann muss auf DFB-Star verzichten

Bundestrainer Julian Nagelsmann muss für die WM-Qualifikationsspiele gegen Luxemburg und Nordirland auf Nick Woltemade verzichten. Der Stürmer von Newcastle United musste wegen eines grippalen Infekts passen und fehlte beim Treffen des Teams in Herzogenaurach. Das Timing könnte kaum schlechter sein.

Am Freitag (20.45 Uhr) trifft die DFB-Elf in Sinsheim auf Luxemburg. Nur drei Tage später steht in Belfast das nächste entscheidende Duell gegen Nordirland an. Nach der Auftaktniederlage gegen die Slowakei (0:2) und dem hart erkämpften 3:1 gegen Nordirland muss das Team von Nagelsmann zweimal punkten.

DFB-Sturm ohne großen Erfahrungswert

Woltemade wird im Angriff schmerzlich vermisst. Der ehemalige Stuttgarter, der in der Premier League bei Newcastle United glänzt, wäre eine Schlüsselfigur. In vier Pflichtspielen für seinen neuen Klub erzielte er bereits vier Tore. Angesichts dieser Top-Form könnte sein Fehlen eine Schwächung für das DFB-Team sein.

Nagelsmann muss stattdessen auf wenig erfahrene Alternativen setzen. Neben Woltemade sind nur Jonathan Burkardt (Frankfurt) und Maximilian Beier (Dortmund) im Kader – keiner der beiden hat bisher ein Tor für die deutsche Nationalmannschaft erzielt. Trotz dieser Situation verzichtet der Bundestrainer auf den ehemaligen Bundesliga-Star Niklas Füllkrug, der bei West Ham United aktuell außer Form ist.

Pflichtsiege erwartet

Die Aufgabe ist klar: Um sich weiterhin Chancen auf die WM 2026 zu bewahren, muss die DFB-Elf beide Partien gewinnen. Nagelsmann steht nach dem schwierigen Start bereits jetzt unter Druck. Mit einem dezimierten Sturm ist das Ziel zwar anspruchsvoll, bleibt jedoch alternativlos.

Ob Woltemade rechtzeitig fit wird für die anstehenden Spiele scheint aufgrund der knappen Zeit fraglich. Für Nagelsmann und den DFB steht bei diesen Spielen viel auf dem Spiel – auch mit Blick auf die Fan-Stimmung.