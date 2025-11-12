Vorteil für Julian Nagelsmann und den DFB: WM-Favorit verfällt plötzlich ins Chaos

Hierzulande diskutieren wir fleißig über Nagelsmanns Nominierungen, die Qualität im DFB-Kader und den letzten notwendigen Schritt hin zur Weltmeisterschaft 2026. Auch Kritik am Bundestrainer und seinen Spielern kommt dabei nicht zu kurz. Mag diese auch durchaus berechtigt sein, herrscht in anderen Nationen noch deutlich angespannteres Klima.

2024 fügten uns die Spanier noch das Aus bei der Heim-EM zu. Inzwischen muss sich das Team von Luis de la Fuente und Starspieler Lamine Yamal mit hausinternen Problemen herumschlagen. Denn es kracht aktuell gewaltig zwischen dem FC Barcelona und dem spanischen Fußballverband (RFEF).

DFB blickt auf spanischen Streit

Dieser wird in den kommenden Quali-Spielen auf Yamal verzichten müssen. Der 18-Jährige reiste bereits von der spanischen Nationalmannschaft ab. Der Grund: Bereits am Montagmorgen unterzog sich der Starspieler einer „invasiven Radiofrequenzbehandlung zur Bekämpfung seiner Beschwerden im Schambereich“. Barca ließ diese ärztliche Behandlung ohne Rücksprache mit dem Medizinstab der Spanier durchführen.

Die Folge: Yamal benötigt, laut ärztlicher Empfehlung, sieben bis zehn Tage Ruhe, sodass er nicht zum Einsatz für Spaniens Nationalteam gegen Georgien (Samstag, 15. Oktober) und die Türkei (Dienstag, 18. Oktober) kommen wird. Barca erhält scheinbar seine langerwartete Revanche.

Barcas Schweigen als Racheakt?

Bereits im Oktober beschwerte sich Hansi Flick darüber, dass sich Yamal trotz angeschlagener Gesundheit gleich zweimal in der spanischen Startelf wiederfand. Haben die Katalanen den OP-Termin des 18-Jährigen also ganz bewusst vor die Länderspiele gelegt und die Behandlung verschwiegen?

Mit Gewissheit wird sich das nicht sagen lassen. Doch es herrscht zumindest großer Unmut bei den Spaniern. Auch wenn das die Qualifikation nicht gefährden dürfte, den WM-Favoriten mit Blick auf das Turnier im nächsten Jahr so zerstritten zu sehen, dürfte auch am DFB und Nagelsmann nicht spurlos vorbeigehen.