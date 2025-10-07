DFB-Hammer perfekt! Julian Nagelsmann jubelt über Star-Entscheidung

Es ist wieder so weit: Die Länderspielpause steht an. Bundestrainer Julian Nagelsmann und das DFB-Team müssen in der WM-Qualifikation ran. Am 10. Oktober geht es gegen Luxemburg und am 13. Oktober gegen Nordirland. Zwei Pflichtsiege, damit die Teilnahme an der WM in Kanada, in den USA und Mexiko näher rückt.

Für die beiden Länderspiele hat Julian Nagelsmann nun auch den DFB-Kader bekanntgegeben. Dabei sorgt der Bundestrainer für zwei Überraschungen. Neben einigen Rückkehrern ist auch ein Neuling am Start, der eigentlich schon etwas früher sein Debüt hätte feiern können. Sogar ein anderer Verband wollte ihn haben, doch er hat sich für die deutsche Nationalmannschaft entschieden.

Julian Nagelsmann: Star entscheidet sich für DFB-Team

Denn in der vergangenen Länderspielperiode wollte Julian Nagelsmann für die Spiele gegen die Slowakei (0:2) und Nordirland (3:1) schon Nathaniel Brown nominieren. Damals fehlte der 22-Jährige allerdings aufgrund einer Verletzung. Der Youngster von Eintracht Frankfurt verpasste dann die beiden Partien und konnte nicht debütieren.

Das dürfte er jetzt aber nachholen. Brown wurde vom Bundestrainer nominiert, darf sich also Hoffnungen machen, erstmals für die deutsche Nationalmannschaft auftreten zu können. Dabei hätte der SGE-Star sogar für ein anderes Land auflaufen können.

Denn Brown hat noch die US-Amerikanische Staatsbürgerschaft. Laut der „Bild“ will ihn die USA schon seit Monaten für die A-Nationalmannschaft nominieren, er sollte sogar im vergangenen Sommer beim Gold Cup dabei zum Einsatz kommen. Allerdings hat sich Brown klar zum DFB bekannt.

Brown vor DFB-Debüt

Auch bei der vergangenen U21-EM spielte Brown für das deutsche Nationalteam. Jetzt steht unmittelbar vor seinem Debüt mit der A-Nationalmannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Auch sein WM-Traum könnte schon im kommenden Jahr in Erfüllung gehen. Dann mit Deutschland in den USA.

Während Brown also über die DFB-Nominierung jubeln darf, ist ein Teamkollege aus Frankfurt nicht mehr dabei: Nnamdi Collins feierte in der vergangenen Länderspielpause sein Debüt für Deutschland, wurde aber gegen die Slowakei direkt zur Halbzeit ausgewechselt. Jetzt hat ihn Nagelsmann nicht mehr berufen.