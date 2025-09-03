DFB-Kapitän Kimmich blickt auf beängstigende Entwicklung: „Können auch wir nur schwer greifen“

145 Millionen Euro für Alexander Isak, 125 Millionen Euro für DFB-Star Florian Wirtz und 95 Millionen Euro für Hugo Ekitike. So viel Geld gab der FC Liverpool allein in diesem Sommer für seine Top-Transfers aus.

Der frühere Klub von Jürgen Klopp setzte damit in diesem Sommer ganz neue Maßstäbe auf dem Transfermarkt. Der Fußball scheint immer mehr zu einem Riesen-Geschäft zu werden, in dem die Ablösesummen immer größere Ausmaße annehmen. Auch DFB-Kapitän Joshua Kimmich lässt das nicht kalt.

Ablösesummen für Kimmich „schwer zu greifen“

Für satte 90 Millionen Euro ging Kimmichs DFB-Teamkollege Nick Woltemade vor wenigen Tagen über die Ladentheke. Und das, obwohl der Nationalstürmer gerade einmal ein halbes Jahr auf richtig hohem Niveau performt hatte. In der Premier League scheint das Geld jedoch eine zunehmend kleinere Rolle einzunehmen. DFB-Kapitän Kimmich sieht diese Entwicklung „zwiegespalten“.

Vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen die Slowakei sagte der Bayern-Spieler auf einer Pressekonferenz: „Auch wir können diese Summen nicht wirklich greifen und, um ehrlich zu sein, auch nicht wirklich beeinflussen. Gerade wenn solche Transfer-Summen gezahlt werden, muss man am Ende des Tages sagen, ist es natürlich auch der Markt, der diese Summen dann bestimmt.“

„Locker aus dem Ärmel schütteln“

Der 30-Jährige zielt dabei vor allem auf die Premier League ab, die durch hohe TV-Geld-Einnahmen und reiche Besitzer jede Menge finanziellen Spielraum habe: „Die können dann anscheinend diese Summen ganz locker aus dem Ärmel schütteln“, so Kimmich schmunzelnd.

Für den Mittelfeld-Regisseur selbst dürfte ein Wechsel auf die Insel jedoch nicht infrage kommen. Seinen Vertrag beim FC Bayern München hat Kimmich erst im März dieses Jahres bis 2029 verlängert.