Nach Horror-Auftritt der DFB-Elf – DIESE Szene bringt die Fans auf die Palme

Was war das für ein Horror-Auftritt der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen die Slowakei? Am Ende setzte es für die DFB-Elf ein peinliches 0:2 gegen den klaren Underdog, der in der Qualifikation für die WM 2026 damit vorerst auf Platz eins rückt.

Zahlreiche deutsche Spieler zeigten dabei am Donnerstagabend (4. September) eine schwache Leistung. Vor allem eine Szene brachte zahlreiche DFB-Fans jedoch so richtig auf die Palme. Dieser Spieler muss sich jede Menge Kritik gefallen lassen.

DFB: Wirtz-Szene sorgt für Aufsehen

Was war passiert? Deutschland hatte den Ball kurz vor dem 0:1-Rückstand im Mittelfeld verloren. Doch anstatt die Kugel wieder zurückzuerobern hatte Florian Wirtz, der beim Ballverlust unmittelbar in der Nähe stand, andere Pläne. Stattdessen legte sich der Profi des FC Liverpool mit Gegenspieler Ondrej Duda ein. Beide gerieten Kopf-an-Kopf aneinander und mussten am Ende von einem slowakischen Mitspieler Dudas getrennt werden.

Auch interessant: Kurz vor Slowakei – Deutschland: Nagelsmann verkündet Hammer rund um BVB-Star

Während die beiden Streithähne miteinander zu tun haben, lief der slowakische Konter auf Hochtouren. Wenige Sekunden später schob David Hancko aus kurzer Distanz zum 1:0-Führungstreffer für die Gastgeber ein. Von Florian Wirtz fehlte dagegen jede Spur, er hatte das Zurücklaufen nicht einmal mit angetreten.

„Raus mit solchen Selbstdarstellern“

In den sozialen Medien hagelte es im Anschluss jede Menge Kritik für diese Aktion von Wirtz. Auf „X“ (ehemals Twitter) hieß es etwa: „Raus mit solchen Selbstdarstellern“. Auch aus weiteren Kommentaren ist klar herauszulesen: Diese Aktion hätte sich Wirtz definitiv sparen können.

Mehr Nachrichten für Dich:

Die nächste Chance auf Wiedergutmachung haben Wirtz und die DFB-Elf derweil am Sonntag (7. September, 20.45 Uhr). Dort geht es im zweiten WM-Quali-Spiel gegen Nordirland. Ein Sieg ist – wie eigentlich auch gegen die Slowakei – Pflicht.