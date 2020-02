DFB-Hammer: Thomas Müller vor Comeback? DFB-Trainer: „Ja, er ist ein Kandidat!“

Paukenschlag beim DFB! Nach seinem plötzlichen Rauswurf aus der deutschen Nationalmannschaft vor einem Jahr könnte Thomas Müller jetzt sein Comeback im Adler-Trikot feiern.

DFB-Trainer Stefan Kuntz bestätigte, dass Müller ein Kandidat für den deutschen Olympia-Kader sei.

DFB: Müller ein Kandidat für Olympia

Auf die Frage, ob Thomas Müller ein Kandidat für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio sei, sagte Kuntz bei „Sport1“ deutlich: „Ja, genau. Ich habe mit ihm gesprochen.“ Auch wenn Müller nicht der einzige erfahrene Spieler ist, den Kuntz in Betracht zieht, ist ein DFB-Comeback für den 30-Jährigen so nah wie nie zuvor.

Er könnte Müller zurückholen: Stefan Kuntz, U21-Nationaltrainer. Foto: imago images / Jan Huebner

Der Trainer der U21-Nationalmannschaft und auch Müller selbst wollen bei der Entscheidung jedoch nichts überstürzen. Bei erfahrenen Spielern seien mehrere Faktoren ausschlaggebend. „Die sagen alle zu Recht, dass sie den Mai abwarten wollen, um zu sehen, wie viele Spiele sie gemacht haben, wie ihre Vertragssituation ist und ob Olympia in ihre Planungen passt“, so Kuntz. „Deren Planungen sind ja andere als die von Spielern der Jahrgänge 1997 und 1998.“

Mit Müller und den anderen erfahrenen Kandidaten, die er nicht namentlich nennt, wolle Kuntz „Anfang April, Ende Mai, die Situation sondieren“. Müller hatte zuletzt gesagt: „Wenn man ganz viel träumen mag, wäre das natürlich schon eine coole Sache.“ Dieser Traum könnte also bald Realität werden.

Für eine Berufung in den Kader der A-Nationalmannschaft wird es für den Bayern-Star aller Wahrscheinlichkeit nach jedoch nicht mehr reichen. „Die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, wenn alle fit sind“, hatte Löw zuletzt bei „Sky“ über eine Neu-Nominierung des 100-fachen Nationalspielers gesagt.

Und auch Thomas Müller selbst erteilte Spekulationen über einen Platz im Kader für die EM 2020 kürzlich eine deutliche Absage. Hier mehr erfahren >>