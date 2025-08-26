Florian Wirtz ruft klares DFB-Ziel aus: „Ich denke gerne groß“

Für den DFB steht im kommenden Sommer die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko an. Florian Wirtz dürfte dabei zur zentralen Schlüsselfigur werden. Vor allem, weil Deutschlands Fußballer des Jahres in der kommenden Saison enorm wichtige Erfahrungen sammeln kann.

So wird auch der DFB von Wirtz‘ Wechsel nach Liverpool profitieren. Der Topstar spielt bei den Reds mit und gegen die weltbesten Spieler auf einem konstant höheren Niveau als in der Bundesliga. Die Herausforderung hat der Nationalspieler bewusst gesucht, wie er im Interview mit dem „Kicker“ verrät. Denn an ambitionierten Zielen mangelt es dem 22-Jährigen gewiss nicht.

Wirtz: DFB „zur Spitzenmannschaft formen“

Auch auf die Nationalmannschaft blickt Wirtz voller Tatendrang. Das DFB-Team müsse sich „weiterhin zu einer Spitzenmannschaft formen“, um sich selbst „diese Selbstverständlichkeit anzueignen, wieder Spiele zu gewinnen“. Das seien für den Spielmacher die Lehren aus dem Nations-League-Aus gegen Portugal. Doch der Blick richtet sich nach vorne. Schließlich geht es bei der WM „dann wirklich um was Großes“.

Diese Beurteilung dürften viele Fußballfans hierzulande teilen. Insbesondere nach den zuletzt schwachen Auftritten in Katar und Russland. Deutschland will wieder zurück in den Favoritenkreis. Wenn es nach Wirtz geht, darf es sogar ein bisschen mehr sein.

Seine klare Zielvorgabe: „Ich bin jemand, der sehr gerne sehr groß denkt, deshalb würde ich mir weiterhin das Ziel setzen, Weltmeister zu werden“, legt sich der 22-Jährige im „Kicker„-Interview fest. Eine „Breite-Brust-Mentalität“, die Wirtz zu dem Weltklasse-Spieler gemacht hat, der er heute ist. Und ein Selbstbewusstsein, das der gesamten deutschen Mannschaft gut zu Gesicht steht.

Entwicklung bis zur WM

Es gibt für den DFB-Kader keinen Grund, sich vor anderen großen Fußballnationen zu verstecken. Auch, wenn die Entwicklung bis zur WM noch weiter vorangetrieben werden muss und die deutsche Mannschaft zuletzt noch nicht ihr Potenzial voll ausschöpfen konnte.

Doch dafür braucht es beim DFB Führungsspieler, die selbstbewusst vorangehen. Gut zu sehen, dass sich Wirtz bereits in seinen jungen Jahren dieser Rolle annimmt. Die spielerische Klasse dafür hat er allemal. Kombiniert mit einem Jahr Premier-League-Erfahrung kann er selbst zum Schlüssel dafür werden, dass sein sehr groß gedachtes Ziel wahr wird.