DFB löst heftiges Beben aus – Verband klagt wohl gegen die FIFA!

Der DFB zündet die nächste Eskalationsstufe. Nach dem Verbot der „One-Love“-Spielführerbinde durch die FIFA, geht der deutsche Verband einen heftigen Schritt. Wie die „Bild“ berichtet, will man den Weltverband verklagen.

Demnach wendet sich der DFB an den Internationalen Sportgerichtshof (CAS). Innerhalb weniger Stunden könnte dort nun ein Urteil getroffen werden.

FIFA verbietet DFB-Aktion

Vorausgegangen war vermutlich DAS Thema der aktuell stattfindenden WM. Sieben Nationalverbände hatten sich im Vorfeld zusammengetan. Die Kapitäne der Mannschaften sollten die „One-Love“-Binde am Arm tragen und so für mehr Diversität und Gleichberechtigung werben.

Am Montag (22. November) hatte die FIFA das Tragen der Kapitänsbinde jedoch untersagt. Offenbar hatte der Weltverband sportliche Sanktionen angedroht. Von Strafen für Spieler bis zu Punktabzügen könnte das Strafregister reichen. Dagegen will sich der DFB nun wehren.

DFB prüft Klage

Wie die „Bild“ aus dem DFB-Vorstand erfahren haben will, will der Verband um Präsident Bernd Neuendorf rechtlich Schritte vor dem CAS einleiten. Es soll die Möglichkeit auf „vorläufigen Rechtsschutz bei der Ad-Hoc-Division des CAS“, geprüft werden.

Sollte Deutschland der Rechtsschutz zugesprochen werden, könnten die DFB-Akteure die Binde tragen, ohne Strafen befürchten zu müssen. Nach der WM würde es dann zu einem Hauptverfahren kommen. Nachträgliche Strafen für Spieler oder gar Punktabzüge wären nach Beendigung des Turniers aber keine Gefahr mehr.

Erfolgsaussichten beschränkt

„Die FIFA hat uns ein Zeichen für Diversität und Menschenrechte verboten. Sie hat dies mit massiven Androhungen sportlicher Sanktionen verbunden, ohne diese zu konkretisieren. Der DFB prüft, ob dieses Vorgehen der FIFA rechtmäßig war“, bestätigte Verbands-Sprecher Steffen Simon gegenüber der „Bild„.

Wie groß die Erfolgschancen für den DFB vor Gericht sind, bleibt abzuwarten. Deutschland tritt am Mittwoch zum ersten Mal bei der WM 2022 an. Der Gegner ist Japan. Die weiteren Teams in der Gruppe E sind Spanien und Costa Rica.