Nach durchwachsenen Länderspielen: Droht dem DFB-Team die nächste Blamage?

Nach der Blamage gegen die Slowakei war die Stimmung der DFB-Fans am Boden. Im ersten Spiel der WM-Qualifikation ging die deutsche Mannschaft sang- und klanglos unter und verlor letztendlich mit 0:2.

Doch das Team von Julian Nagelsmann konnte sich am Sonntagabend (08. September) berappeln und gegen Nordirland eine positive Reaktion zeigen. Mit einem 3:1-Erfolg hat das DFB-Team die Länderspielpause letztendlich mit einem positiven Ergebnis beenden können. Doch schon bald scheint die nächste Herausforderung auf die deutsche Nationalmannschaft zu warten.

DFB-Team mit Blamage gegen Slowakei

Gegen die Slowakei fehlte es dem DFB-Team an allem. Hinten ließ die deutsche Nationalmannschaft eine Chance nach der anderen zu – selbst konnte man sich wiederum nur wenige Gelegenheiten erspielen. Trainer Nagelsmann haderte dabei besonders mit der Einstellung seines Teams.

Die Slowaken schienen gegen Deutschland wie eine Top-Nation aufzutreten – so ließ sie das DFB-Team zumindest aussehen. Doch am Sonntag gab es den Gegenbeweis. Die Slowakei traf auf Luxemburg, wahrlich keine Fußball-Großmacht. Das Ergebnis: Ein glückliches 1:0 für die Slowakei, das erst in der 90. Minute fiel. Ein Schlag ins Gesicht für das DFB-Team.

Wartet die nächste Herausforderung?

Luxemburg dominierte gegen die Slowakei das Spiel. In der zweiten Hälfte gingen sie sogar in Führung. Doch aufgrund einer knappen Abseitsposition wurde der Treffer aberkannt. In der 90. Minute folgte schließlich der erste gefährliche Schuss der Slowaken auf das luxemburgische Tor – und Tomas Rigo erzielte den 1:0-Siegtreffer.

Im Nachhinein macht der knappe Sieg der Slowaken die vorherige Blamage des DFB-Teams nur noch bitterer. Nun stellt sich die Frage: Wie wird Deutschland am 10. Oktober gegen Luxemburg performen? Schließlich machten die Luxemburger den Slowaken das Leben schwer.

Klar ist: Auf keinen Fall darf sich Deutschland eine weitere Blamage erlauben. Nach dem Sieg gegen Nordirland hoffen die DFB-Fans, dass das Spiel gegen die Slowakei nur ein Ausrutscher war.