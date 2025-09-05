DFB-Blamage hat es deutlich gezeigt: ER wird schmerzhaft vermisst

Katastrophal, desaströs, miserabel: Genauso kann man die Leistung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zum Auftakt der WM-Qualifikation bezeichnen. Gegen die Slowakei gab es für die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann eine peinliche 0:2-Niederlage. Von vorne bis hinten zeigte die DFB-Elf einen Auftritt, den man so schnell wohl nicht vergessen wird.

Besonders die Abwehr zeigte sich unfassbar wackelig. Neben dem Debütanten Nnamdi Collins, der zur Halbzeit direkt ausgewechselt wurde, erwischte vor allem die Innenverteidigung um Jonathan Tah und Antonio Rüdiger einen Horrorabend. Schon während des Spiels wird der eine oder andere Fan einen BVB-Star schmerzlich vermisst haben, der Nagelsmann noch nicht zur Verfügung steht.

DFB-Team blamiert sich in der Slowakei

Woran hat es gelegen? Das ist für Fußball-Fans bekanntermaßen natürlich immer die Frage, wenn eine Mannschaft verliert, die der klare Favorit in einem Spiel ist. So war es auch bei der 0:2-Pleite des DFB-Teams gegen die Slowakei der Fall. Die Slowaken waren einfach besser, die Deutschen unterirdisch schlecht.

Es brannte an allen Ecken und Enden. Während die Offensive um die 220-Millionen-Stars Florian Wirtz und Nick Woltemade nur selten Gefahr ausstrahlte, war in der Abwehr kein einziger Spieler auch nur ansatzweise auf Normalniveau. Die Innenverteidigung um Tah und Rüdiger zeigte eine blamable Vorstellung, wie sie wohl in der jüngeren Vergangenheit kaum zu sehen war.

Beide gelten bei ihren Teams als Leistungsträger und Abwehrchefs. Davon war gegen die Slowakei absolut nichts zu sehen. Zu oft wurden sie von den Gegnern schwindelig gespielt, machten viel zu viele Fehler und hatten beide einen großen Anteil an den Gegentoren. Während die beiden Verteidiger mehr als nur enttäuschten, wurde ein Star schmerzhaft vermisst, der aufgrund einer Verletzung noch ausfällt: Nico Schlotterbeck.

Schlotterbeck wird schmerzlich vermisst

Der Abwehrspieler von Borussia Dortmund zeigte in der Vergangenheit im DFB-Dress sehr ordentliche Leistungen, konnte sich sogar in die Startelf von Bundestrainer Julian Nagelsmann kämpfen. Auch beim BVB ist er unverzichtbar gewesen. Doch Anfang April zog sich der Star-Verteidiger einen Meniskusriss zu, fällt seitdem aus. Sein Ausfall ist nicht nur für die Dortmunder bitter, sondern auch für die deutsche Nationalmannschaft – das zeigte sich jetzt vor allem gegen die Slowakei.

Doch es gibt Hoffnung. „Er macht gute Fortschritte und will bald wieder einsteigen“, sagte Nagelsmann bei der Kader-Vorstellung für die Länderspiele. „Er ist eigentlich beschwerdefrei. Es war eine schwere, blöde Verletzung, und er hat uns auch sehr gefehlt. Hoffentlich kommt er gut zurück. Bleibt er gesund, wird er am Gesetzten-Status kratzen.“

Das hört man nicht nur beim BVB gerne, auch die deutschen Fans können seine Rückkehr kaum erwarten.