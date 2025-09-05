Konsequenzen nach der Slowakei-Blamage? DFB-Coach Nagelsmann platzt die Hutschnur

Erstmals in der Geschichte verliert die deutsche Nationalmannschaft ein Auswärtsspiel in der WM-Quali! Das 0:2 in der Slowakei markierte also – statistisch und spielerisch – einen neuen Tiefpunkt für das DFB-Team. Joshua Kimmich und seine Teamkollegen ließen nahezu alles missen.

Dementsprechend bedient war der Bundestrainer nach der Partie. Julian Nagelsmann nahm kein Blatt vor dem Mund, zerlegte seine Schützlinge schonungslos. Der DFB-Coach fand überaus deutliche Worte.

Julian Nagelsmann nach DFB-Blamage völlig außer sich

Gleich nach dem Abpfiff von Slowakei – Deutschland war allen beteiligten klar, dass man dieses Spiel nicht so schnell vergessen und abhaken könne. Nicht mit dem Auftritt und der Art und Weise, wie Deutschland das Spiel verloren hat. „Es tut mir leid, aber in keiner Minute des Spiels habe ich geglaubt, dass wir das Spiel gewinnen. Da ist nichts gekommen. Das ist ein harter Rückschlag“, sagte Bastian Schweinsteiger bei der ARD im Nachgang. Der Ex-Nationalspieler ist deutlich geworden.

Doch Nagelsmann selbst legte ordentlich nach und rechnete mit dem Auftritt seiner Mannschaft ab. „Die ersten Minuten in der zweiten Halbzeit waren etwas heller, der Rest war sehr dunkel. Wenn wir bei einfachen Dingen wie der Emotionalität anfangen, war der Gegner uns heute in allen Bereichen überlegen. Dann kommt obendrauf, dass sie fußballerisch mehr Qualität auf den Platz gebracht haben als wir“, so die knallharte Analyse 38-Jährige.

„Die Historie der letzten zehn Jahre hat gezeigt, dass wir hier nicht hochnäsig antreten dürfen und denken, dass wir alles wegfegen. Das war nicht gut. Hier sollte bei jedem angekommen sein, dass wir zur WM fahren wollen und eine gute Rolle spielen wollen“, sagt Nagelsmann weiter.

Folgen bittere Konsequenzen?

Der Bundestrainer war sichtlich enttäuscht – allen voran von der Leistung seiner Mannschaft. „Heute waren wir einfach von allem meilenweit weg – von Gut und Böse. Auch böse waren wir heute nicht“, so Nagelsmann deutlich. Auf allen Ebene war das viel zu wenig – das unterstrich er noch einmal deutlich.

Dazu hat er auch mögliche Veränderungen im DFB-Team angedeutet: „Wir haben die besten Spieler Deutschlands ausgewählt, aber vielleicht müssen wir auf weniger Qualität setzen und mehr auf die, die alles reinwerfen. Das hätte heute wahrscheinlich zu einem besseren Ergebnis geführt.“ Ob er in Zukunft also auf andere Spieler setzen wird? So oder muss sich einiges ändern, um sich für die Weltmeisterschaft 2025 in Kanada, Mexiko und den USA zu qualifizieren und dort eine gute Rolle spielen zu können.