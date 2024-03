DFB: Bitterer Rückschlag für Nagelsmann-Liebling! Ist nun sogar die EM in Gefahr?

Jetzt wird es für Julian Nagelsmann und den DFB ernst! In der kommenden Länderspielpause stehen mit den Testspielen gegen Frankreich (Samstag, 23. März, 21 Uhr) und Niederlande (Dienstag, 26. März, 20.45 Uhr) zwei echte Brocken an. Für die DFB-Akteure ist es die letzte Möglichkeit, sich für die Heim-EM 2024 zu empfehlen.

Am Donnerstag (14. März) hat Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen Kader für die beiden Länderspielpause nominiert. Dabei sind gleich mehrere Erstnominierungen zu finden. Einen DFB-Star hat Nagelsmann hingegen überraschenderweise zu Hause gelassen.

DFB: Nagelsmann lässt Goretzka zu Hause

Es hatte sich bereits die vergangenen Tage angekündigt, nun hat der DFB es auch offiziell gemacht: Leon Goretzka ist nicht Teil des Nagelsmann-Kader für die beiden Nachbarschaftsduelle. Für ihn wurde Teamkollege Aleksandar Pavlovic erstmals nominiert.

Nagelsmann hatte vor Kurzem bereits betont, mit Blick auf das Heimturnier vor unpopulären Maßnahmen nicht zurückschrecken zu wollen. „Es wird bestimmt der eine oder andere nicht nominiert werden, von dem viele denken, der sei sicher dabei“, so der Bundestrainer. In diesem Fall hat es den Ex-Schalker getroffen.

Die laufenden Saison ist für Goretzka alles andere als einfach. Der Mittelfeld-Akteur ist immer mal wieder mit kleineren Blessuren ausgefallen. Dazu ließen auch seine Leistungen lange zu Wünschen übrig. In den vergangenen Wochen konnte Goretzka sieht jedoch wieder enorm steigern. Bei der 8:1-Gala der Bayern gegen Mainz 05 lieferte er zuletzt ganze vier Torbeteiligungen.

Goretzkas EM-Teilnahme auf der Kippe?

Dennoch verzichtete Nagelsmann auf seinen Ex-Bayern-Schützling. Unter Nagelsmann war Goretzka unter den Bayern stets gesetzt, in der Nationalelf sieht das derzeit anders aus. Ob seine EM-Teilnahme tatsächlich in Gefahr ist, ist jedoch nicht wirklich vorstellbar. Nagelsmann betonte, dass er in den letzten beiden Spielen vor der EM-Nominierung einige Spieler „testen“ wolle. Somit wollte er ein paar neuen Spielern die Chance geben, sich zu zeigen.

Goretzka hingegen kennt Nagelsmann aus den vergangenen Jahren bestens. Der DFB-Coach weiß um die Stärken und Schwächen des 29-Jährigen. Kann Goretzka seine jüngste Form bestätigen und auch in den kommenden Wochen beim FC Bayern überzeugen, wird Goretzka wohl trotzdem mit zur EM fahren.