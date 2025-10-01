DFB-Wende um Bundesliga-Star? Plötzlich könnte alles ganz anders kommen

Nach schwachen Auftritten in der WM-Quali gegen die Slowakei (0:2) und Nordirland (3:1) kriselt es einmal mehr in der deutschen Nationalmannschaft. In der anstehenden Länderspielpause braucht es zwei überzeugenden Siege gegen Luxemburg und in Nordirland, um wieder ein wenig Ruhe in das DFB-Team zu bringen.

Viele Veränderungen im Team wird es nicht geben – das verriet Julian Nagelsmann kürzlich gegenüber „Sky“. Nico Schlotterbeck wird jedoch wieder zum DFB-Kader gehören. Dazu könnte es in Zukunft zu einer sehr überraschenden Berufung kommen?

Uzun doch noch ein Kandidat beim DFB?

Eigentlich war die Personalie Can Uzun bereits abgehakt: Der Deutsch-Türke, der bereits in den Juniorenteams der türkischen Nationalmannschaft gespielt hatte, entschied sich vor einiger Zeit, auch für die A-Nationalmannschaft der Türkei spielen zu wollen. Zuvor versuchte der Deutsche Fußballbund Uzun für das DFB-Team zu gewinnen – erfolglos.

Drei Länderspiele absolvierte Uzun bereits für die Türkei – unter anderem ein Nations-League-Playoffspiel gegen Ungarn (3:1) im März. Damit war endgültig entschieden, dass das Thema Deutschland ein für alle Male vom Tisch ist. Oder doch nicht?

++ Julian Nagelsmann schaut genau hin: Kann ER das Torwart-Problem lösen? ++

Plötzlich gibt es nämlich für den DFB doch noch eine Hintertür: Die Regeln für einen Verbandswechsel sind zuletzt geändert worden. Statt wie früher bei einem Pflichtspiel ist man nun erst ab dem vierten Spiel bei einem Verband fixiert. Diese Spiele müssen vor dem 21. Geburtstag stattgefunden haben und es darf noch keine Teilnahme an einem großen Turnier gegeben haben.

Uzun dreht komplett auf

All das trifft (noch) nicht auf Uzun zu. Bei der EM 2024 war er nicht nominiert, vier Pflichtspiele hat er ebenso noch nicht auf der Habenseite. Und zuletzt bekam Uzun bei der Türkei immer weniger Chancen. Geht für den DFB bei Uzun also doch noch was? Stand jetzt wohl eher nicht. Sollte der Offensiv-Akteur von Eintracht Frankfurt jedoch auch in Zukunft nicht von Nationaltrainer Vincenzo Montella berücksichtigt werden, könnte sich das ändern.

Weitere News:

Fakt ist: Uzun gehört zu den absoluten Shootingstars der noch jungen Saison 2025/26 und Nagelsmann hätte den 19-Jährigen wohl nur zu gerne in seinem Kader. Stand jetzt bleibt dies vorerst nur ein Wunsch. Ausgeschlossen ist eine überraschende Wende rund um Uzun allerdings nicht mehr.