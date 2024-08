DFB verkündet knallharte Entscheidung – bittere Gewissheit für Bayer Leverkusen

Die Bundesliga steht in den Startlöchern. Meister Bayer Leverkusen eröffnet die Saison am Freitagabend (23. August) bei Borussia Mönchengladbach. Während es für die allermeisten Vereine am Wochenende zuvor im DFB-Pokal um den Einzug in die zweite Runde ging, gewann Bayer im Supercup schon die erste Trophäe.

Das dramatische Elfmeterschießen hat für Leverkusen allerdings ein bitteres Nachspiel. Wenige Tage nach dem Supercup verkündet der DFB die Nachricht. Stürmer Victor Boniface muss für sein Fehlverhalten bezahlen.

DFB schaut auf Boniface-Verhalten

Was war passiert? Leverkusen hatte sich kurz vor Abpfiff mit einem späten Treffer ins Elfmeterschießen gerettet. Dort versagten dann dem Gegner aus Stuttgart die Nerven, Bayer schnappte sich den nächsten Titel. Im Rausch der Emotionen leistete sich Boniface einen Aussetzer.

Wie auf den TV-Kameras gut zu sehen war, rannte der Stürmer an der VfB-Bank vorbei und zeigte den Spielern und Betreuern des Gegners den Mittelfinger. Die Szene kochte vor allem in den sozialen Medien hoch. So hoch, dass sich der DFB der Sache annahm.

Sperre im Pokal

Einige Tage später steht das Urteil jetzt fest. Das Sportgericht sperrt den Spieler nachträglich! Das verkündete der Fußball-Verband am Mittwoch (21. August). Demnach muss Boniface für ein Spiel im DFB-Pokal aussetzen.

Bedeutet im Klartext: Das Duell mit Carl Zeiss Jena muss Boniface von der Tribüne oder der heimischen Couch aus verfolgen. Wegen des Supercups bestreitet Leverkusen seine erste Pokal-Runde erst am 28. August.

DFB verhängt zusätzliche Strafe

Zusätzlich gibt es auch noch eine Geldstrafe obendrauf. Boniface muss rund 25.000 Euro bezahlen. Bei einem kolportierten Jahresgehalt von rund fünf Millionen Euro dürfte ihm das allerdings nicht allzu sehr wehtun.

In seinem Urteil erklärte das Sportgericht des DFB, dass Schiedsrichter Tobias Stieler erklärt hatte, die Szene nicht gesehen zu haben. Nur so konnte der Kontrollausschuss nachträglich ermitteln und Anklage erheben.