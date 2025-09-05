DFB-Blamage gegen die Slowakei hat Folgen – nach Abpfiff wird sie sichtbar

Was für ein Fehlstart für Deutschland in die Qualifikation für die WM 2026! Gegen die Slowakei setzte es eine hochverdiente 0:2-Niederlage für die DFB-Elf. Eine inakzeptable Leistung der Mannschaft von Julian Nagelsmann.

Die Niederlage in Bratislava dürfte mächtig auf das Gemüt der DFB-Elf schlagen. Doch das Ergebnis hat auch für eine mögliche Qualifikation für die WM enorme Folgen. Nach Abpfiff ist sie sichtbar.

DFB-Elf rutscht nach Slowakei-Niederlage ab

In der Tabelle der Gruppe A für die WM-Quali steht Deutschland nach Spieltag eins auf dem letzten Platz. Natürlich stehen noch jede Menge Duelle an. Steht die DFB-Elf am Ende auf Rang eins, fährt sie sicher zur Weltmeisterschaft, bei einem zweiten Platz müsste sie die Verlängerung über die Playoffs gehen. Doch der Mannschaft von Bundestrainer Nagelsmann droht nach der Blamage in der Slowakei nun eine weitere Schlappe.

Auch interessant: Kurz vor Slowakei – Deutschland: Nagelsmann verkündet Hammer rund um BVB-Star

Denn die Niederlage in Bratislava kostet Deutschland in der Weltrangliste, wo das DFB-Team bis zuletzt auf Rang neun rangierte, satte 18,07 Punkte. Das ist insofern ein Problem, als dass Kroatien und Italien nur knapp hinter Deutschland liegen und im Live-Ranking nun an der deutschen Mannschaft vorbeigezogen sind. Damit findet man sich nun auf Rang elf wieder – und hat damit ein Riesen-Problem.

Hammer-Gruppe droht bei der WM

Denn die besten neun Nationen der FIFA-Weltrangliste sind bei der WM-Auslosung automatisch im ersten Topf gesetzt. Dazu ist auch der Gewinn der Quali-Runde von Nöten. Schafft Deutschland das nicht, droht ein frühes Duell mit Top-Nationen wie Frankreich oder Argentinien.

Mehr Nachrichten für Dich:

Danach sieht es nach der Niederlage in Bratislava nun jedoch aus. Der deutschen Nationalmannschaft dürfte nun also daran gelegen sein, die weitere WM-Quali möglichst unfallfrei zu überstehen.