Nicht nur beim DFB in der Krise – Rüdiger droht das Aus bei Real

Antonio Rüdiger hat es in der deutschen Nationalmannschaft derzeit nicht leicht. Der 32-Jährige soll eigentlich als Abwehrboss im DFB-Trikot fungieren, doch das klappte zuletzt überhaupt nicht.

Stattdessen wurde Rüdiger bei der 0:2-Blamage gegen die Slowakei zum Sündenbock der Nation, als er vom slowakischen Angriff teilweise schwindlig gespielt wurde. Doch nicht nur beim DFB steckt der gebürtige Berliner in einer handfesten Krise. Auch auf Klubebene sieht es für ihn ganz düster aus.

Nicht nur beim DFB – Rüdiger mit Formkrise

An eine Viererabwehrkette ohne Rüdiger war in der vergangenen Saison bei Real Madrid überhaupt nicht zu denken. Der Innenverteidiger konnte nur durch eine rote Karte gestoppt werden, die ihn zu einer langen Sperre zwang. Diese nutzte Rüdiger, um sich einer zuvor lang aufgeschobenen Knie-Operation zu unterziehen. Doch seitdem scheint Rüdiger nicht mehr derselbe zu sein.

Auch interessant: Tickets für WM 2026: FIFA treibt Fans in den Wahnsinn

Denn mit der Ankunft des neuen Real-Trainers Xabi Alonso hat sich auch Rüdigers Rolle beim spanischen Serienmeister geändert. Der 32-Jährige ist nicht mehr unumstrittener Stammspieler, stattdessen ist der erst 20-jährige Dean Huijsen absolut gesetzt. Der Neuzugang vom AFC Bournemouth wird in der spanischen Presse bereits als Abwehrboss der Zukunft gefeiert. Weil auch Eder Militao zuletzt wieder aufblühte, bleibt für Rüdiger nicht mehr viel Platz. Angesichts seines nur bis 2026 laufenden Vertrags ist nicht anzunehmen, dass Real noch langfristig mit Rüdiger plant.

Bitterer Ausfall

Und als wäre das alles nicht schon bitter genug, hat Real Madrid am Freitag (12. September) verkündet, dass der DFB-Star monatelang ausfallen wird. So hat sich Antonio Rüdiger im Abschlusstraining vor der Partie bei Real Sociedad am linken vorderen Oberschenkel verletzt. In diesem Jahr wird er wohl nicht mehr zum Einsatz kommen.

Mehr Nachrichten für Dich:

Bei seiner Rückkehr dürfte es beim DFB für den zweifachen Champions-League-Sieger in Zukunft eng werden. Sein Platz neben Jonathan Tah scheint mächtig zu wackeln, zuletzt drängten sich bereits Robin Koch und Waldemar Anton in die Startelf von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Dazu kommt: Nico Schlotterbeck dürfte in den kommenden Monaten auch wieder zur Nationalmannschaft zurückkehren. Ist der Linksfuß von Borussia Dortmund bei 100 Prozent, dürfte er im DFB-Team gesetzt sein.