DFB-Überraschung! Jetzt packt Kimmich aus

Nach der Europameisterschaft hat Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der Nationalmannschaft den nächsten Umbruch eingeleitet. Mit Toni Kroos, Manuel Neuer, Ilkay Gündogan und Thomas Müller haben gleich vier erfahrene Stars ihre Karriere im DFB-Team beendet.

Große Veränderungen am DFB-Kader hat Julian Nagelsmann im Vergleich zur EM 2024 nicht vorgenommen. Die einzige Überraschung war die Nominierung von Angelo Stiller. Der Mittelfeldspieler vom VfB Stuttgart hat erstmals den Sprung in die Nationalmannschaft geschafft – und das laut dem neuen DFB-Kapitän Joshua Kimmich auch zurecht.

DFB: Stiller erstmals mit dabei

„Generell waren wir sehr zufrieden, wie jeder einzelne Spieler bei der EM seine Rolle ausgefüllt hat“, sagte Nagelsmann zu seinem Kader und betonte: „Deshalb möchten wir jetzt in den ersten Spielen nach dem Turnier dem EM-Kader die Chance geben, sich wieder zu präsentieren.“ Stiller ist der einzige Spieler im Kader, der bei der Europameisterschaft nicht dabei war.

„Angelo bringt viel mit. Er hat vergangene Saison beim VfB mit einer großen Dominanz gespielt“, lobte ihn Nagelsmann und erklärte: „Angelo ist in seinem Defensiv-Verhalten intelligent – und in der Offensive will er jeden Ball haben.“

Kimmich über Stiller: „Er ist einer, der Eier hat“

Und nicht nur der Bundestrainer ist überzeugt. Der neue Kapitän Joshua Kimmich kennt ihn schon aus der gemeinsamen Zeit beim FC Bayern München. Der Neuling vom VfB Stuttgart habe „eine brutale Entwicklung“ genommen, so Kimmich auf der Pressekonferenz in Herzogenaurach: „Er ist einer, der Eier hat. Der den Ball haben will, der Fußball spielen will.“

Gemeinsam mit Aleksandar Pavlovic könnte Stiller die Zukunft im zentralen Mittelfeld sein. „Beide sind vom Profil ähnlich. Sie sind technisch stark, haben ein gutes Passspiel“, betonte Kimmich und weiter: „Beide haben Lust darauf, Fußball zu spielen.“