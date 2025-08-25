Ende einer Ära! Letztes Adidas-DFB-Trikot enthüllt

Es ist ein Thema, das Fußball-Deutschland spaltet. Schließlich sind insbesondere im Fußball Traditionen immer gerne gesehen und werden von Generation zu Generation weitergetragen. Eine der Traditionen des DFB ist Adidas als Ausrüster – eine deutsche Firma, die das DFB-Trikot herstellt.

Doch 2026 wird es das letzte sein. Die Tradition wird gebrochen – Nike wird der neue Hersteller des DFB-Trikots. Eine Schocknachricht für viele Fußballfans. Sie können jetzt jedoch zumindest gespannt sein auf das vorerst letzte Adidas-DFB-Trikot, das jetzt sogar geleakt wurde.

DFB bricht Tradition

Die WM 2026 rückt immer näher – und damit auch das Ende einer Ära. Adidas wird bis auf Weiteres das letzte DFB-Trikot für ein großes Turnier gestalten, bevor Nike das Ruder übernimmt. Fans fragen sich, wie Adidas ihr letztes Trikot wohl designen wird – und ein Internet-Leak liefert nun die mutmaßliche Antwort.

Ein weißes Trikot mit absoluten Highlights: Von den Schultern aus zieht sich auf beiden Seiten bis zur Brust eine Deutschland-Flagge, die sich dann am Brustkorb trifft. Auf den Flaggen befinden sich das Adidas-Logo auf der einen Seite und das Deutschland-Wappen auf der anderen Seite. Der Kragen und das Ärmelende fallen mit einem dezenten Schwarz und Rot auf.

Adidas erschafft Nostalgie

Das Trikot erinnert hauptsächlich an die EM 1988 und die WM 1992, die ebenfalls durch die Deutschland-Flagge auf einem weißen Hintergrund auffielen. Während sich die Deutschland-Farben 1988 über die Brust zogen, hatte das Trikot 1992 Schwarz, Rot und Gold jeweils an den Ärmeln.

Ein Leak im Internet ist allerdings immer mit Vorsicht zu betrachten und gilt längst nicht als endgültiges Original. Jedoch gilt das Portal „Footy Headlines“ in der Trikot-Welt als bestens vernetzt und hat oft frühzeitig die endgültigen Designs. Falls es bei dieser Enthüllung bleibt, hat Adidas ein wahres Kunststück erschaffen und den Deutschland-Fans nochmals eine Zeitreise ermöglicht.