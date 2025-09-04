Slowakei – Deutschland im TV und Livestream: Hier siehst du das Länderspiel live

Die EM 2024 hat Deutschland zwar nicht gewonnen, aber dafür ist der Rückhalt im Land wieder deutlich größer gewonnen. Bundestrainer Julian Nagelsmann und die DFB-Elf konnten eine Euphorie entfachen, die nun bis zur WM 2026 und darüber hinaus anhalten soll.

Du willst die Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League und auf ihrem Weg zur WM 2026 im TV und Livestream verfolgen? Wir verraten dir, wo du die Partien von Deutschland sehen kannst.

Deutschland im TV und Livestream bei ARD, ZDF und RTL

Die Heim-EM 2024 war für Deutschland trotz Aus im Viertelfinale ein voller Erfolg. Die deutsche Nationalmannschaft spielt wieder ansehnlichen und erfolgreichen Fußball und die Deutschen haben wieder Lust auf die Nationalmannschaft. Für das DFB-Team gilt es nun, die Euphorie bis zur WM 2026 aufrechtzuerhalten.

Doch wer übertragt die Spiele Deutschland‘ im TV und Livestream? Früher konnte man sich darauf verlassen, dass die Länderspiele der Nationalmannschaft bei den Öffentlich-rechtlichen-Sendern ARD oder ZDF gezeigt wurden. Doch mittlerweile ist auf RTL in den Kampf um die Übertragungsrechte für die Freundschaftsspiele und Co. Deutschlands eingestiegen und hat sich ein umfangreiches Paket gesichert.

Die anstehenden Spiele der deutschen Nationalmannschaft:

Donnerstag, 4. September, 20.45 Uhr: Slowakei – Deutschland (ARD)

Sonntag, 7. September, 20.45 Uhr: Deutschland .- Nordirland (RTL)

RTL zeigt seit dem 4. Juni 2022 die Hälfte der Partien in der Nations League, der Qualifikationsspiele für EM und WM sowie der Testspiele. Doch was ist mit dem Rest? Den teilen sich das ZDF und die ARD – diese Spiele sind also weiter im Free-TV zu sehen oder können auch ohne Abo im Livestream verfolgt werden.

Bei den Übertragungen von RTL sieht das etwas anders aus. Hier kannst du die Spiele von Deutschland im TV nur sehen, wenn du für das die privaten Sender bezahlst. Auch der Livestream auf RTL+ kann nur angeguckt werden, wenn du ein Abo abgeschlossen hast. Immerhin liegt dennoch ein ordentlicher Teil der Übertragungsrechte für die Nationalmannschaft bei Free-TV-Sendern. Die ansonsten großen Konkurrenten um Fußballrechte Sky und DAZN sind bei diesen Spielen bisher nicht eingestiegen.

