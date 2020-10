Deutschland – Türkei im Live-Ticker: Türkei-Ausgleich sorgt für Diskussionen

Köln. Deutschland trifft im ersten der anstehenden drei Länderspiele auf die Türkei. Das Freundschaftsspiel Deutschland – Türkei ist der Test für die Nationalmannschaft vor den nächsten Spielen in der Nations League.

Dort ist Deutschland nach wie vor ohne Sieg. Gelingt bei Deutschland gegen Türkei die Generalprobe für Jogi Löw und seine Mannschaft?

Deutschland – Türkei im Live-Ticker

Wie sich die deutsche Nationalmannschaft im Testspiel schlägt, erfährst du bei uns im Live-Ticker.

----------------

Deutschland – Türkei 3:2 (1:0)

Tore: 1:0 Draxler (45.+1), 1:1 Tufan (50.), 2:1 Neuhaus (58.), 2:2 Karaca (67.), 3:2 Waldschmidt (81.)

----------------

Die Aufstellung:

Deutschland: Leno - Can, Koch, Rüdiger (59. Tah) - Henrichs, Neuhaus (79. Dahoud), Brandt, Schulz (70. Gosens) - Draxler (59. Hofmann) - Havertz, Waldschmidt

Türkei: Günok - Sangare, Demiral, Ayhan (75. Kabak), Kaldirim - Ozan Tufan, Okay (63. Karaman) - Karaca (70. Tekdemir), Yazici (46. Toköz), Kilinc (46. Ünder)- Enes Ünal

--------------

81. Minute: Tooooooooor für Deutschland!

Deutschland wieder vorne. Kabak rutscht der Ball weg, wodurch Waldschmidt in Schussposition kommt. Bringt die DFB-Elf die dritte Führung über die Zeit?

76. Minute: Verspielt Deutschland auch im dritten Spiel in diesem Jahr wieder eine Führung? 15 Minuten bleiben, um erneut zu treffen.

67. Minute: Toooooooor für die Türkei!

Ein Treffer der für Diskussionen sorgt. Karaca schubst Neuhaus einfach aus dem Weg und steht auf einmal alleine vor Leno. Dann macht er es aber eiskalt. Die Deutschen fordern einen Freistoß, doch Schiri Bastien bleibt hart. Can sieht stattdessen gelb. Einen VAR gibt es nicht.

62. Minute: Es ist jetzt ein munteres Spielchen. Hofmann steckt durch auf Waldschmidt, der den Ball sofort in den Rückraum legt. Von dort zieht Brand ab, scheitert aber am gut aufgelegten Günok.

58. Minute: Tooooor für Deutschland!

Der Debütant trifft. Neuhaus spielt einen schönen Doppelpass mit Havertz und schlenzt den Ball anschließend ins Tor.

54. Minute: Im Anschluss haben die Gäste gleich die nächste Chance, aber diesmal ist Leno da. Auf der anderen Seite werden die Schüsse der DFB-Kicker gleich mehrmals abgeblockt.

50. Minute: Tooooooor für die Türkei!

Kalte Dusche für die Deutschen. Und was für ein Schuss von Tufan. Der dreht den Ball aus 16 Metern in den Winkel. Keine Chance für Leno.

46. Minute: Weiter geht's.

45.+1 Minute: Anschließend geht es in die Kabine.

45.+1 Minute: Toooooooooor für Deutschland!

Kurz vor der Pause macht es Julian Draxler. Brandt spielt einen steilen Ball zu Havertz, der ihn zu Draxler weiterleitet. Dieses Mal steht er nicht im Abseits und bleibt eiskalt.

41. Minute: Waldschmidt versucht es aus der Distanz. Wieder ist Günok zur Stelle.

37. Minute: Aktuell passiert wenig. Deutschland spielt um den Strafraum herum und sucht nach Lücken. Diese finden sich allerdings nur ganz selten.

27. Minute: Gute Gelegenheit für die deutsche Mannschaft. Havertz legt ab auf Brandt der sofort abzieht. Günok wehrt nach außen ab, wo Schulz heranrauscht, den Ball am Ende aber zu unkontrolliert auf die gegenüberliegende Seite jagt.

20. Minute: Es ist ein ausgeglichenes Spiel, bei dem viel im Mittelfeld stattfindet. Leno durfte sich nach einem Distanzschuss ein weiteres Mal auszeichnen, auch wenn die Chance als eher ungefährlich einzustufen war.

12. Minute: Auf der anderen Seite ist es Karaca nach einem Freistoß, der zur ersten Chance der Türken kommt. Can blockt den Schuss am Fünfmeterraum ab.

6. Minute: Die neuformierte Nationalmannschaft versucht von Beginn an die Kontrolle zu übernehmen. Beinahe steht es auch 1:0. Doch ein Treffer von Draxler wird wegen Abseits zurückgenommen.

1. Minute: Die Partie ist freigegeben.

20.42 Uhr: Beide Teams sind auf dem Rasen, die Nationalhymnen werden gespielt.

20.16 Uhr: In einer halben Stunde geht es los in Köln.

19.44 Uhr: Eine Stunde vor Anpfiff gibt der DFB die Aufstellung bekannt. Wie zu erwarten, spielt bei dem Testspiel heute eine bessere B-Elf. Kein einziger Spieler des FC Bayern München steht in der Startformation. Reicht es trotzdem zum Sieg?

17.09 Uhr: Ein Blick in die Statistik offenbart: Deutschland hat die Nase vorn. In 21 Partien konnte Deutschland bisher 14 Mal gewinnen. Neben drei Niederlagen stehen vier Remis zu Buche.

15.33 Uhr: Das Duell gegen die Türkei ist auch für Bundestrainer Jogi Löw ein besonderes. So war der Weltmeister-Coach im zarten Alter von 38 Jahren bereits Trainer am Bosporus (1998). Nach einem Jahr als Trainer von Fenerbahce, saß Löw gut ein Jahr später noch einmal auf dem Trainerstuhl von Adanaspor. Am Rande des am Mittwochabend stattfindenden Duells überraschte Jogi Löw dann mit einer Aussage gegenüber den Kollegen des türkischen Fernsehsenders „TRT“. Was genau der Bundestrainer sagte, erfährst du hier >>

13.48 Uhr: Jogi Löw kündigte übrigens an, dass Julian Draxler die Mannschaft heute Abend als Kapitän auf das Feld führen wird. „Er hat so viel Talent und Klasse, er muss regelmäßig spielen. Das wird uns helfen. Morgen läuft er als Kapitän auf, er wird die Mannschaft anführen. Damit haben wir auch beim Confed Cup gute Erfahrungen gemacht."

10.10 Uhr: Paukenschlag vor dem Länderspiel! Am Mittwochmorgen gab es eine riesige Razzia beim DFB. Rund 200 Beamte durchsuchten Räumlichkeiten in fünf Bundesländern. Alle Hintergründe erfährst du hier >>

8.22 Uhr: Einen Hammer gab es noch am späten Dienstagabend. Deutschlands Rio-Held Mario Götze hat einen neuen Verein gefunden. Hier alle Infos dazu >>

Mittwoch, 7.45 Uhr: Matchday! Wie schlägt sich die massiv ausgedünnte DFB-Elf heute gegen die Türken?

18.21 Uhr: Schocknachricht für alle Fans der Nationalmannschaft. Wegen der steigenden Infektionszahlen darf die Partie am Mittwoch nur vor 300 Zuschauern stattfinden. Zuletzt hatte man beim DFB gehofft, über 9.000 Karten verteilen zu können. Ob nun überhaupt Fans ins Stadion können oder die Karten alle an Funktionäre gehen, ist unklar.

16.11 Uhr: Für die Nationalmannschaft geht es auch um den ersten Sieg in diesem Jahr. In der Nations League gelang gegen Spanien und die Schweiz je nur ein Remis im September.

15.03 Uhr: Verzichten muss Löw dagegen auf Suat Serdar, der sich am letzten Wochenende bei der Partie seiner Schalker eine Verletzung zugezogen hatte.

---------------

--------------

13.43 Uhr: Im deutschen Kader befindet sich mit Mohamed Dahoud ein gänzlich neues Gesicht. Der übrige Kader im Überblick:

Torhüter: Manuel Neuer, Bernd Leno, Kevin Trapp

Verteidigung: Emre Can, Matthias Ginter, Robin Gosens, Marcel Halstenberg, Benjamin Henrichs, Lukas Klostermann, Robin Koch, Antonio Rüdiger, Nico Schulz, Niklas Stark, Niklas Süle, Jonathan Tah

Mittelfeld/Angriff: Nadiem Amiri, Julian Brandt, Mahmoud Dahoud, Julian Draxler, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Kai Havertz, Jonas Hofmann, Joshua Kimmich, Toni Kroos, Florian Neuhaus, Luca Waldschmidt, Timo Werner

12.13 Uhr: Auf die deutsche Mannschaft warten in den kommenden Wochen drei Spiel. Dem Freundschaftsspiel gegen die Türkei folgen die beiden Nations-League-Duelle gegen die Ukraine und die Schweiz.

Dienstag, 6. Oktober, 12 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker der Partie Deutschland gegen Türkei. An dieser Stelle versorgen wir dich mit allen wichtigen Informationen.