Deutschland – Türkei: Löw überrascht mit Karriere-Gedanken! Wird DAS seine nächste Station?

Köln. Das Länderspiel Deutschland – Türkei ist für Jogi Löw auch ein kleines Rendezvous mit seiner Vergangenheit.

Im zarten Alter von 38 Jahren hatte der heute 60-Jährige den Sprung über den Bosporus gewagt, war ein Jahr lang Trainer von Fenerbahce, saß gut ein Jahr später noch einmal auf dem Trainerstuhl von Adanaspor.

Deutschland – Türkei: Jogi Löw überrascht mit Karriere-Gedanken

Bis heute gilt der Bundestrainer in der türkischen Millionen-Metropole als äußerst beliebt. Vor Deutschland – Türkei fragte der türkische Sender „TRT“ Joachim Löw deshalb, ob er sich irgendwann mal eine Rückkehr in die Türkei vorstellen könne – und bekam eine überraschende Antwort.

Joachim Löw als Fenerbahce-Trainer im zarten Alter von 38 Jahren. Foto: imago/Pressefoto Baumann

„Ich hatte eine unglaublich spannende und auch schöne Zeit in der Türkei. Ich habe die Türkei geliebt und auch den Fußball, der da gespielt wurde. Vor allen Dingen Fenerbahce ist immer in meinem Herzen geblieben“, so Löw.

Löw vor Türkei-Spiel: „Im Fußball weiß man nie“

„Ich war noch ein ganz junger Trainer, aber ich konnte viele gute Erfahrungen machen. Im Fußball weiß man nie. Im Moment bin ich noch hier, aber ich habe sehr gute Erinnerungen an die Türkei.“

Diese Worte gleichen fast schon einer Liebeserklärung und klingen, als könne Löw sich eine Türkei-Rückkehr ernsthaft vorstellen, wenn sein DFB-Engagement endet.

Der Vertrag von Jogi Löw läuft noch bis 2022. Dann wäre er 16 Jahre DFB-Coach.

Klar dürfte sein: Als langjähriger Bundestrainer und Weltmeister-Macher dürfte danach das ein oder andere hochkarätige Angebot reinflattern. Warum aber sollte Löw nicht seinem Herzen folgen und noch ein Abenteuer bei Fenerbahce wagen?

Ein warmer Empfang in der Türkei wäre dem Schwarzwälder dort garantiert.