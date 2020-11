Deutschland - Tschechien im Live-Ticker: Zwei Debütanten in der Startelf

Leipzig. Testkick unter Corona-Sorgen für die Elf von Jogi Löw!

Deutschland gegen Tschechien heißt es am Mittwochabend (20.45 Uhr auf RTL).

Deutschland - Tschechien im Live-Ticker

Bevor es am Samstag in der Nations League gegen die Ukraine ran muss, testet die Löw-Elf in Leipzig gegen Tschechien.

Deutschland gegen Tschechien - kann die Löw-Elf endlich den ersten Sieg im Jahr 2020 einfahren?

-------------------------------

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Deutschland - Tschechien -:- (-:-)

Tore:

Anstoß: Mittwoch, 20.45 Uhr (Red Bull Arena, Leipzig)

-------------------------------

Aufstellungen:

Deutschland: Trapp - Tah, Koch, Rüdiger - Baku, Gündogan, Neuhaus, Max - Hofmann, Brandt - Waldschmidt

Tschechien: Pavlenka - Mateju, Brabec, Jemelka, Novak - Holes - Cerny, Barak, Dockal, Kopic - Krmencik

-------------------------------

20.41 Uhr: Die Nationalhymnen werden wie gewohnt gespielt. Gleich geht's los.

20.39 Uhr: Kapitän ist heute übrigens Ilkas Gündogan. Mit Abstand der erfahrenste Nationalspieler auf dem Platz.

20.24 Uhr: Rund 20 Minuten bis zum Anpfiff. Heute gibt's viel Spielzeit für die Neulinge. Löw treibt den Umbruch weiter vorran.

19.59 Uhr: So starten die Tschechen:

Tschechien: Pavlenka - Mateju, Brabec, Jemelka, Novak - Holes - Cerny, Barak, Dockal, Kopic - Krmencik

19.56 Uhr: Ridle Baku und Philipp Max werden ihr Debüt in der Fußball-Nationalmannschaft feiern. Nur wenige Stammspieler stehen von Beginn an auf dem Feld.

19.53 Uhr: Die DFB-Elf ist da!

Deutschland: Trapp - Tah, Koch, Rüdiger - Baku, Gündogan, Neuhaus, Max - Hofmann, Brandt - Waldschmidt

19.21 Uhr: Schiedsrichter der heutigen Partie ist Andris Treimanis aus Lettland. Gespielt wird in der Red Bull Arena in Leipzig.

17.04 Uhr: Neues von der Nationalmannschaft. Keeper Oliver Baumann hat das DFB-Team verlassen. Er wird sich in häusliche Quarantäne begeben. Bei Baumanns Verein TSG Hoffenheim haben sich gleich mehrere Spieler mit dem Corona-Virus infiziert.

Der DFB teilte mit: "Hierbei handelt es sich mit Blick auf bekanntgewordene Corona-Fälle bei der TSG Hoffenheim, deren gesamte Mannschaft sich inzwischen in Quarantäne begeben hat, um eine Vorsichtsmaßnahme. Baumann wird somit nicht für die anstehenden Länderspiele zur Verfügung stehen."

Bei der TSG Hoffenheim haben sich Robert Skov, Munas Dabbur, Jacob Bruun Larsen, Ishak Belfodil und der frühere Nationalspieler Sebastian Rudy mit dem Coronavirus infiziert.

Oliver Baumann hatte am Dienstag noch mit der Mannschaft trainiert. Foto: imago images/Picture Point LE

16.22 Uhr: Die Corona-Krise bedroht zahlreiche Länderspiele. Das Testspiel zwischen Norwegen und Israel ist bereits abgesagt worden. Hier alle Infos!

13.10 Uhr: Und wieder ein positiver Corona-Test bei den Tschechen. Auch Tomas Pekhart ist laut seines Vereins Legia Warschau positiv auf Covid-19 getestet worden und fällt für das Länderspiel aus. Immerhin: Weil die Testung bereits vor der Abreise geschah, ist das Risiko minimiert, dass er Teamkollegen auf dem Weg nach Leipzig ansteckte.

9.14 Uhr: Kriegt Jogi Löw kurzfristig noch personelle Verstärkung? Bayern-Verteidiger Niklas Süle ist nach mehreren negativen Corona-Tests vorzeitig aus der Quarantäne entlassen worden und könnte zur Nationalelf nachreisen.

Mittwoch, 7.39 Uhr: Matchday! Heute startet die DFB-Elf mit dem Test gegen Nachbar Tschechien in die Länderspielpause. Kann die Nationalmannschaft mal wieder spielerisch begeistern?

19.15 Uhr: Der Test steht wie die ganze Länderspielwoche unter der Sorge um Corona. Einigen Nationalspielern droht bei Länderspielen in Risikogebieten sogar eine Quarantäne. Auch Tschechien ist heftig getroffen. Letztes "Corona-Opfer" ist David Pavelka.

Auch Ersatztorwart Filip Nguyen hat es erwischt. Der Keeper von Slovan Liberec war nach einem positiven Coronatest nicht zum Treffpunkt angereist, auch Keeper Ondrej Kolar, Verteidiger Ondrej Celustka und Mittelfeldmann Petr Sevcik fehlen genauso wie Bayer Leverkusens Stürmer Patrik Schick (Muskelfaserriss).

----------------------------

Mehr Sport-News:

Cristiano Ronaldo: Paukenschlag! Ist DAS sein vorzeitiges Aus?

Formel 1: Rennkalender vorgestellt! Wegen einer Verhaftung fällt DIESES Rennen 2021 aus

Bayern München: Droht Zoff beim FCB? DIESE Maßnahme gefällt einem Profi gar nicht

----------------------------

19 Uhr: Mit Philipp Max (PSV Eindhoven), Felix Uduokhai (FC Augsburg) und Ridle Baku (VfL Wolfsburg) sind gleich drei Neulinge im Kader der deutschen Nationalmannschaft für das Testspiel gegen Tschechien. Alle drei überzeugten mit ihrer Leistung im Verein. Der Neu-Wolfsburger Baku wurde nachnominiert, weil Marcel Halstenberg und Thilo Kehrer nicht zur Verfügung stehen.

18 Uhr: Herzlich Willkommen zum Live-Ticker zum Testspiel Deutschland - Tschechien. Wir halten dich hier rund um das Spiel auf dem Laufenden.