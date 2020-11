Deutschland - Tschechien im Live-Ticker: Löws Debütantenball beim Testkick mit Corona-Sorgen

Testkick unter Corona-Sorgen für die Elf von Jogi Löw!

Deutschland gegen Tschechien heißt es am Mittwochabend (20.45 Uhr auf RTL).

Deutschland - Tschechien im Live-Ticker: Testkick unter Corona-Bedingungen

Bevor es am Samstag in der Nations League gegen die Ukraine ran muss, testet die Löw-Elf in Leipzig gegen Tschechien.

Deutschland gegen Tschechien - kann die Löw-Elf endlich den ersten Sieg im Jahr 2020 einfahren?

Deutschland - Tschechien -:- (-:-)

Tore:

Anstoß: Mittwoch, 20.45 Uhr (Red Bull Arena, Leipzig)

Aufstellungen:

Deutschland: Trapp - Tah, Koch, Rüdiger - Baku, Gündogan, Neuhaus, Max - Hofmann, Brandt - Waldschmidt

Tschechien: Pavlenka - Coufal, Brabec, Hovorka, Novak - Kral - Masopust, Jankto - Dockal, Darida - Vydra

19.15 Uhr: Der Test steht wie die ganze Länderspielwoche unter der Sorge um Corona. Einigen Nationalspielern droht bei Länderspielen in Risikogebieten sogar eine Quarantäne. Auch Tschechien ist heftig getroffen. Letztes "Corona-Opfer" ist David Pavelka wegen Corona.

Auch Ersatztorwart Filip Nguyen hat es erwischt. Der Keeper von Slovan Liberec war nach einem positiven Coronatest nicht zum Treffpunkt angereist, auch Keeper Ondrej Kolar, Verteidiger Ondrej Celustka und Mittelfeldmann Petr Sevcik fehlen genauso wie Bayer Leverkusens Stürmer Patrik Schick (Muskelfaserriss).

19 Uhr: Mit Philipp Max (PSV Eindhoven), Felix Uduokhai (FC Augsburg) und Ridle Baku (VfL Wolfsburg) sind gleich drei Neulinge im Kader der deutschen Nationalmannschaft für das Testspiel gegen Tschechien. Alle drei überzeugten mit ihrer Leistung im Verein. Der Neu-Wolfsburger Baku wurde nachnominiert, weil Marcel Halstenberg und Thilo Kehrer nicht zur Verfügung stehen.

18 Uhr: Herzlich Willkommen zum Live-Ticker zum Testspiel Deutschland - Tschechien. Wir halten dich hier rund um das Spiel auf dem Laufenden.