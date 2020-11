Spanien – Deutschland: DFB-Elf chancenlos – DIESER Fehler passiert gleich zwei Mal

Sevilla. Die letzte Partie in der Gruppenphase der Nations League steht an. Zwischen Spanien und Deutschland geht es um nicht weniger als um den Gruppensieg.

Bleibt Deutschland gegen Spanien ungeschlagen und sichert sich ein Ticket für die Endrunde der Nations League?

Spanien – Deutschland im Live-Ticker

Kommt Deutschland im abschließenden Gruppenspiel besser weg als noch im Hinspiel? Damals setzte es in der Nachspielzeit noch den Ausgleich. Wer dieses Mal am Ende zwischen Spanien – Deutschland jubeln darf, erfährst du bei uns im LIve-Ticker.

Spanien – Deutschland 3:0 (3:0)

Tore: 1:0 Morata (17.), 2:0 Torres (33.), 3:0 Rodrigo (38.)

45.+2: Halbzeit! Ein desolates Deutschland liegt zur Halbzeit 0:3 zurück. Obwohl Spanien zwei Verletzungen verkraften muss – auch Ramos ist vom Feld – ist die DFB-Elf ideenlos. Der Gruppensieg und damit das Finalturnier ist in weite Ferne gerückt.

38.: Tooooooor für Spanien!

Wieder ist es eine Ecke die für ein Gegentor sorgt. Rodrigo hat keinen Gegenspieler im Strafraum und köpft locker ein. Deutschland droht eine Klatsche.

33.: Tooooooor für Spanien!

Das hatte sich angedeutet. Nach einigen guten Chancen köpft Olmo den Ball zunächst an den Querbalken. Den Abpraller jagt Torres per Volley ins Netz. Dieses Mal ist auch Neuer machtlos, der zuvor noch weltklasse gegen den jungen Spanier gehalten hatte.

24.: Spanien kontert jetzt eiskalt. Torres vernascht Koch und setzt Morata in Szene. Der trifft zum vermeintlichen 2:0, doch die Spanier werden wegen Abseits zurückgepfiffen.

17.: Toooooooor für Spanien!

Aber es sind die Spanier, die als erstes zuschlagen. Morata entwischt Gnabry am zweiten Pfosten und köpft unhaltbar ein. Da stimmte die Zuordnung nicht. Das kann so auch nicht die Entscheidung der Wahl gewesen sein. Dass der kleine Gnabry im Luftduell keine Chance hat, kommt nicht wirklich überraschend.

15.: Spanien muss den ersten Rückschlag verkraften. Canales muss früh verletzt runter. Mittlerweile ist Fabian im Spiel. Deutschland schaffte es nicht, die kurze Zeit der Überzahl auszunutzen. Jedoch kommt die Löw-Elf nun besser ins Spiel.

7.: Spanien ist in den ersten Minuten besser im Spiel und kann nach einem Freistoß von Ramos bereits die erste Chance verbuchen. Jedoch sorgte die Entstehung für Diskussion. Olmo war wohl im Strafraum getroffen worde. Nach dem Pfiff versammeln sich fast alle Spanier um den Schiedsrichter. Doch der bleibt bei seiner Freistoß-Meinung.

1.: Auf geht es. Die alles entscheidende Partie um den Gruppensieg ist angepfiffen.

20.36 Uhr: Während die Deutschen zum Jahresende in Form kommen, sieht es bei den Spaniern grundlegend anders aus. Gegen Schweiz und die Niederlande gab es je nur ein 1:1. Gegen die Ukraine verlor man im Oktober gar noch.

20.10 Uhr: Nun wenden wir uns aber dem Sportlichen zu. In etwas über einer halben Stunde geht es los in Sevilla. Löw schickt für den Gruppensieg eine offensive Mannschaft auf das Feld: Neuer - Ginter, Süle, Koch - Goretzka, Gündogan, Kroos, Max - Sané, Werner, Gnabry

18.25 Uhr: Auch die bereits angesprochene Rechtfertigung des DFB stößt bei den Fans auf wenig Gegenliebe. Für viele scheinen dies nur weitere Ausreden zu sein, um die Spiele der Nations League unbedingt durchzudrücken.

16.33 Uhr: Während Deutschland heute Abend allem Anschein nach auflaufen wird, hat die UEFA das Spiel der Ukraine gegen die Schweiz übrigens abgesagt.

13.31 Uhr: Die Kritik an der Durchführung von Profi-Fußballspielen und insbesondere Länderspielen ist in dieser Woche noch einmal deutlich lauter geworden. In einem umfassenden Artikel hat der DFB auf seiner Website nun seine Sicht dargelegt, warum Länderspiele aktuell wichtig sind und warum dem Profifußball in Pandemiezeiten keine Sonderrolle zukommt (>> hier lesen).

Dienstag, 7.29 Uhr: Matchday, vielleicht. Heute könnte Deutschland in Sevilla gegen Spanien antreten. Wie schon beim Spiel gegen die Ukraine steht das aber noch nicht fest.

22.44 Uhr: Für Deutschland geht es gegen Spanien auch ein Stück weit um Wiedergutmachung. Beim ersten Aufeinandertreffen im September hatte Deutschland in der 95. Minute den Ausgleich kassiert. Der Frust bei der Nationalelf saß danach tief >>>

20.32 Uhr: Ein gefundenes Fressen für die Fans, die dem DFB und der Nationalmannschaft ohnehin schon vorwerfen, in ihrer eigenen Welt zu leben. Die Aussage des Bundestrainers lässt die Fans in den sozialen Netzwerken ordentlich brodeln. Auch über die generelle Sinnhaftigkeit der Länderspiele wird erneut diskutiert:

„Unfassbar diese Ignoranz der Verantwortlichen beim DFB, der UEFA und dem Gesundheitsamt in Leipzig.“

„Ist er so naiv oder was stellt die diese Aussage von Löw dar?“

„DFB und Vorbildfunktion, das sind aktuell zwei Paar Schuhe.“

„Wir schlagen uns seit dem Frühjahr mit dem Covid-Mist herum, und Jogi Löw will nichts von Inkubationszeit etc. gewusst haben?“

„Dass Löw allen Ernstes „überrascht“ davon ist, dass sich nach 2 Tagen Tests von negativ nach positiv umkehren können, zeigt einmal mehr in welch hoher Umlaufbahn der Satellit Profifußball inzwischen um unseren Planeten kreist.“

„Wie überrascht wird Jogi erst sein, wenn sich einer vom DFB-Team unter freien Himmel angesteckt hat, weil mindestens zwei weitere Ukrainer positiv getestet wurden und gespielt haben? Und jetzt ab nach Spanien und weitere Spieler anstecken...“

18.01 Uhr: Jogi Löw zeigt sich über die positiven Testungen äußerst überrascht. „Vor dem Spiel waren die Tests negativ. Unser Arzt hat uns versichert, dass wir keine Angst zu haben brauchen, weil ein Spieler an dem Tag, an dem er negativ getestet wurde, nicht infektiös ist“, erklärte er. „Ich weiß nicht, was da in der Zwischenzeit bei der Ukraine passiert ist. Wir sind gestern und heute nochmal getestet worden. Wir waren bislang sehr diszipliniert.“

17.33 Uhr: Doch bevor man sich mit dem anstehenden Spiel beschäftigen kann, gab es für das DFB-Team heute zunächst eine weitere Schock-Nachricht. Wie der ukrainische Verband bestätigte, wurden zwei Spieler, die noch gegen Deutschland auf dem Platz standen, im Nachgang positiv auf Covid-19 getestet. Die Auswirkungen auf die Partie gegen Spanien sind bisher noch unklar.

15.12 Uhr: Nachdem sich Deutschland bei der ersten Ausgabe der Nations League mehr oder minder als Gruppenletzter blamiert hatte, winkt in diesem Jahr der Gruppensieg. Dafür bedarf es mindestens einem Unentschieden gegen das zweitplatzierte Spanien.

Montag, 16. November, 14.04 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Spiel zwischen Spanien und Deutschland. Alle Informationen zur Partie bekommst du hier bei uns.